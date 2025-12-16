雪梨槍擊案兇嫌父子受「伊斯蘭國」影響 上月赴菲律賓疑接受軍訓

澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案兇嫌父子受「伊斯蘭國」影響。圖為澳洲猶太社群今天舉行紀念儀式悼念受害者。路透社



澳洲雪梨著名的邦迪海灘週日（12/14）發生針對猶太人的槍擊案，15人不幸遇害。澳洲總理艾班尼斯週二（12/16）表示，目前的證據顯示，嫌犯父子應是受到激進組織「伊斯蘭國」的意識形態影響。

路透社、英國廣播公司（BBC）報導，艾班尼斯與澳洲執法官員週二召開記者會，首度證實他們對嫌犯意識形態的看法。這起慘案是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，當局已視為針對猶太社群的恐怖攻擊展開調查。

警方證實，發動攻擊的槍手是50歲的沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram），他已遭警方當場擊斃，他的24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram）被視為共犯，遭警方槍擊後送醫，傷勢危急。

2025年12月16日，澳洲猶太社群舉行紀念儀式，哀悼雪梨邦迪海灘槍擊案罹難者。路透社

這對槍手週日下午闖入澳洲最知名的邦迪海灘（Bondi Beach），向正參加猶太慶典「光明節」的群眾掃射至少10分鐘，15名死者年齡自10歲至87歲不等；另有25人受傷，其中10人傷勢嚴重。

警方表示，這對父子使用的車輛上有自製伊斯蘭國（Islamic State，IS）旗幟，也有簡易爆炸裝置。對於兩人的攻擊動機，調查人員正在進一步追索。

艾班尼斯稍早向媒體表示，伊斯蘭國的意識形態「已存在十多年，引發許多仇恨，在本案中則激發嫌犯出手進行大規模謀殺」。

2025年12月16日，澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案後，民眾踴躍捐血。路透社

警方也證實，這對父子上月曾赴菲律賓，其中父親持印度護照，兒子持澳洲護照。澳洲廣播公司（ABC）稍早報導，兩人是前往接受軍事訓練，但警方並未證實，僅表示仍在調查中。

馬尼拉當局則向英國廣播公司（BBC）表示，阿克拉姆父子是在11月1日抵達菲國，28日才離境。

以色列大使週二造訪邦迪海灘，敦促澳洲政府採取一切必要措施保障當地猶太人的安全。

路透社指出，澳洲過去16個月發生多起反猶事件，促使情報首長宣布反猶主義已是對人民性命的首要威脅。

