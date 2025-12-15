雪梨槍擊案英勇奪槍男中彈傷勢曝光 美猶太裔富豪豪捐200萬

澳洲男子阿美德(左)在雪梨邦迪海灘槍擊事件中英勇奪下槍手的武器，拯救許多人命。翻攝au.news.yahoo.com



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生大規模槍擊事件，造成槍手在內至少16人死亡。槍擊發生當時，一名路過男子英勇奪下一名槍手的槍枝，阻止可能導致得更大死傷。該名男子在奪槍過程中彈受傷，目前正在醫院接受治療。美國總統川普盛讚他是英雄，一位美國猶太裔富豪也捐出約200萬台幣，作為這名英雄的醫療費。

澳洲媒體週日（12/14）報導指出，在邦迪海灘槍擊事件中英勇奪槍的男子為43歲男子阿美德（Ahmed al Ahmed）。他在奪槍過程中手部中彈受傷，經過手術後正在醫院復原當中。

阿美德的表親穆斯塔法（Mustafa）週日晚間接受媒體訪問說：「他是英雄，100%。他就是英雄。他挨了兩槍，一槍在手臂上，另一槍打在手上。」

穆斯塔法今天（12/15）進一步向媒體說明阿美德的傷勢，說醫院通知家人說表示，阿美德經過手術治療後狀況穩定。他表示：「他還在醫院裡，我們不知道確切狀況…但我們希望他沒事。」

據報導，阿美德在雪梨經營一間水果店，育有兩名子女。他的英勇表現贏得海內外讚揚。

美國總統川普週日在白宮的聖誕活動上談到澳洲槍擊事件，形容阿美德是「非常、非常勇敢的人」，而他對阿美德致上崇高敬意：「他跑上前攻擊其中一名槍手，拯救許多人命。」

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）也稱阿美德是「真正的英雄」。他說：「我相信，許多人今晚能活下來，都是多虧了他的英勇之舉。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則說：「我們今晚看到有澳洲人為了幫助他人，直奔危險境地。這些澳洲人是英雄，他們的英勇拯救人命。」

備受感動的澳洲人為阿美德發起募款，籌措醫療費用。短短數小時內募得逾50萬澳幣。

美國猶太裔億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）是最大捐款人，捐出9萬9999澳元（約208萬元台幣）。

澳洲警方今日證實，在邦迪海灘展開血腥屠殺的是一對年紀分別為50歲和24歲的父子檔。50歲槍手當場死亡，而24歲槍手中彈受傷，目前正在醫院接受治療。

