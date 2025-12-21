雪梨槍擊案15死 艾班尼斯下令審查警察與情報部門

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(21日)表示，在2名槍手在邦代海灘(Bondi Beach)的猶太節日「光明節」(Hanukkah)活動開槍、造成15人喪生之後，他已下令審查警察與情報部門。

一對父子被控14日在邦代海灘的節慶活動中開槍，動機據稱是受到「伊斯蘭國(ISIS)意識形態」所驅動。

艾班尼斯說，他的政府將審查警方和情報部門，是否擁有「保障澳洲人安全」所需要的權力、架構和情報共享機制的安排。

他表示，上週日受到伊斯蘭國所驅動的暴行，突顯出澳洲安全環境的快速變化。「我們的安全機構必須處於最佳的因應狀態」。

50歲的槍手阿克拉姆(Sajid Akram)在邦代海灘槍擊事件中遭警方擊斃，他是印度公民，在1998年持簽證入境澳洲。他的24歲兒子納維德(Naveed Akram)是在澳洲出生的公民，他目前仍在醫院受到警方監管，面臨了包括恐怖主義與15項謀殺罪等多項罪名。

就在邦代海灘攻擊事件發生前數週，這對父子才剛結束為期4週的菲律賓南部行程返回雪梨。目前，兩國警方正在對他們此行進行調查。

艾班尼斯在這起大規模槍擊案發生後表示，澳洲的情報部門存在「真正的問題」。

他在另一次受訪中曾被問到涉案槍手的菲律賓之行，當時艾班尼斯說，當局正針對他們的激進化進行調查。(編輯：宋皖媛)

