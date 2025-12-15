雪梨槍擊16死！大屠殺倖存者肉身護妻亡 勇爸奪槍變英雄

（記者許皓庭／綜合報導）澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）於 14 日發生該國 30 年來最嚴重的槍擊事件，造成包含槍手在內共 16 人死亡、11 人命危及多人受傷。澳洲總理艾班尼斯今（15）日宣布全國降半旗致哀。警方證實兇嫌為一對父子檔，其中 50 歲父親遭擊斃、24 歲兒子受傷被捕。儘管死傷慘重，嫌犯母親仍堅稱兒子是「好孩子」，警方初步排除預謀犯案可能，全案正深入調查中。

圖／影片中，身穿白衣的男子，冒死衝向槍手並成功奪下步槍，有效阻止了傷亡擴大。（翻攝 Raza Ahmad Rumi X

綜合外媒報導，這起慘劇發生在當地一場約 2000 人參與的光明節（Hanukkah）活動現場。警方指出，行兇者為 50 歲的薩吉德（Sajid Akram）及其 24 歲兒子納維德（Naveed Akram）。薩吉德持有槍枝許可證約 10 年，名下登記 6 把槍枝，案發現場即起獲其中 4 把。令人費解的是，兩人在案發前曾告知家人要去釣魚，不料竟演變成持槍屠殺。對此，納維德的母親維蕾娜受訪時震驚表示，兒子平日不菸不酒、生活單純且鮮少出門，「是個好孩子」，難以接受他涉入此案。新南威爾斯州警方表示，雖然安全機構對納維德早有掌握，但目前尚無跡象顯示此為預謀犯案。

廣告 廣告

在一片混亂的槍擊現場，仍有人性光輝閃耀。一段在社群平台流傳的影片顯示，一名身穿白衣的男子在槍林彈雨中，冒死衝向槍手並成功奪下步槍，與兇嫌激烈扭打，有效阻止了傷亡擴大。目擊者直言，若非該男子挺身而出，後果不堪設想。家屬證實，這名無名英雄是 43 歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed），育有兩名子女。他在搏鬥過程中身中兩槍，目前正在醫院接受手術。其表弟穆斯塔法強調，艾哈邁德從未受過槍枝訓練，純粹是路過並選擇挺身而出，「他百分之百是英雄」。

令人鼻酸的是，死者名單中包含一名納粹大屠殺倖存者、現年 70 多歲的克萊曼（Alex Kleytman）。拉麗莎（Larissa）與丈夫克萊曼結縭 57 年，兩人在二戰期間均歷經納粹大屠殺，後從烏克蘭移居澳洲。拉麗莎回憶，槍聲響起瞬間，丈夫本在她身後，卻突然決定靠近並撐起身體，用肉身護住她擋下子彈，最終倒在她身上不幸罹難。拉麗莎在離開醫院時無助表示：「遺體還在那裡，但我沒有丈夫了，沒人能給我答案。」

針對這起重大治安事件，澳洲警方已出動直升機與數十名警力包圍並搜查嫌犯住處，試圖釐清這對父子檔確切的犯案動機。隨著調查持續進行，這起悲劇背後的更多細節也將逐一浮出檯面。

更多引新聞報導

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

《燕雲十六聲》登陸Steam、PS5滿月 全球吸引逾1500萬玩家入坑

