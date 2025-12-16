雪梨槍案父子檔曾受IS訓練 澳洲檢討槍枝管制法

發生在澳洲雪梨的槍擊事件，涉案的兩名父子檔槍手一死一傷。（示意圖／unsplash）





發生在澳洲雪梨的槍擊事件，涉案的兩名父子檔槍手一死一傷，受傷的兒子目前已經清醒。澳洲警方證實，兩人曾經前往菲律賓南部，接受當地伊斯蘭國ISIS游擊隊訓練。目前澳洲政府正檢討，是否修改將近30年前實施的槍枝法案，來更加嚴格規定取得槍枝的資格。

槍聲響起，十多人命喪雪梨邦迪海灘，兩名槍手50歲的父親薩吉德遭到擊斃，24歲的兒子納維德重傷送醫治療，目前已經清醒，警方正釐清行兇動機。

根據澳洲媒體報導指出，這對父子檔是在菲律賓南部接受當地伊斯蘭國ISIS游擊隊訓練，將近一個月才回國。聯邦警署署長巴瑞特：「有跡象顯示，這起恐攻是受到伊斯蘭國的啟發。」

事實上兒子槍手納維德多年前就已經在雪梨街頭為ISIS傳道，目前澳洲警方正調查兩人在菲國接觸的對象與動機，但顯然這次的槍擊事件已經涉及「仇恨意識形態」，不過澳洲官方仍極力避免將此案與敏感的種族宗教問題牽連在一起。

這次槍擊事件又勾起澳洲痛苦的回憶，1996年4月，澳洲發生亞瑟港屠殺事件，35人遭到槍手殺害，澳洲因此通過嚴格的槍枝管制法律，使得全國持槍數量急遽減少。

然而槍枝法案執行鬆懈，讓澳洲目前有400萬支槍流通，幾乎是2001年的兩倍，平均每6.8人就有一把槍。雖然政府宣示將嚴格限制，但是在槍枝遊說團體強力介入下，澳洲新的槍枝管制措施是否能上路，還有待觀察。

