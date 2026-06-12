雪梨歌劇院前挑戰辦桌 隋棠當總召壓力爆棚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者洪素津台北12日電）藝人隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成「辦桌台灣隊」錄製辦桌節目，還演唱主題曲「辦桌辦桌」，這次前往澳洲雪梨辦桌，總召隋棠壓力爆棚；陳隨意也說，去2天像2週。

辦桌台灣隊成員隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千演唱節目「請世界吃桌」主題曲「辦桌辦桌」，替節目增添濃濃台味與熱血氛圍。

本週播出辦桌台灣隊前進澳洲雪梨，展開首次海外辦桌挑戰。從抵達雪梨那刻開始，所有人立刻投入高強度任務，不僅要勘查場地、試做菜色、採買食材，還得拜訪華商、華僑、雪梨市議員、駐雪梨台北經濟文化辦事處等，行程滿檔毫無喘息空間。

廣告 廣告

陳隨意透過新聞稿表示，「才來雪梨2天，感覺像來了2個禮拜。」唯一短暫偷閒的時光，就是搭乘遊艇穿越達令港，遠眺雪梨歌劇院與港灣美景，也讓節目捕捉到雪梨迷人的城市風光。

這次辦桌地點選在雪梨歌劇院旁的草地區域，由於屬於國家保護區，申請程序繁複且規範極為嚴格，不僅地面不能釘任何物件，就連剩菜、剩水都不能留在現場，以免影響草皮生長。

面對如此高規格限制，團隊壓力倍增，身為雪梨場總召的隋棠坦言，在小組會議過程中，焦慮、情緒與壓力曾一度同時湧上心頭，「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。」浩子幽默表示：「歌劇院當我靠山，人生大概就這一次這麼榮耀了！」

隋棠流利的英文能力，在邀請當地居民及拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉時派上用場，展現溝通實力。

「請世界吃桌」三立台灣台每週六晚間10時首播，華視週日晚間8時播出，緯來綜合台12日起晚間9時播出第1集；影音平台Hami Video、LINE TV同步於12日晚間11時上架，官方YouTube頻道則於16日每週二起上架。（編輯：管中維）1150612