雪梨歌劇院當靠山「辦桌」 浩子嗨喊：人生最高光！
《請世界吃桌》本周播出第二集，由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，正式前進澳洲雪梨展開首場海外辦桌挑戰。從抵達當地開始，團隊便馬不停蹄投入各項籌備工作，不僅要場勘、試菜、採買食材，還得親自拜訪當地華商、華僑、雪梨市議員及駐雪梨台北經濟文化辦事處發送邀請函，緊湊行程讓眾人大呼吃不消。
陳隨意笑說：「才來雪梨兩天，感覺像來了兩個禮拜。」團隊唯一能稍作喘息的時刻，是搭乘遊艇穿越達令港，欣賞雪梨歌劇院與港灣景色。不過短暫放鬆過後，更艱鉅的考驗隨即而來。
這次辦桌場地選在雪梨歌劇院旁草地區域，由於屬於國家保護區，申請程序繁瑣且規範嚴格，不僅不能在草地上釘設任何固定物，就連剩菜、剩水都必須完全清除，避免影響草皮生長。面對前所未有的高規格要求，讓團隊備感壓力。浩子則苦中作樂表示：「歌劇院當我靠山，人生大概就這一次這麼高光了！」
為了順利完成任務，「辦桌台灣隊」兵分兩路進行準備。後場組由藍正龍、陳隨意、千千及總舖師阿男師前往剛開幕不久、有南半球最大魚市場之稱的雪梨魚市場採購食材。市場內各式海鮮琳瑯滿目，讓眾人看得眼花撩亂，連經驗豐富的阿男師都對當地豐富魚種感到驚艷。
由於試菜需求量大，阿男師更帶著厚厚一疊現金採買海鮮，讓陳隨意忍不住打趣說：「總舖師不用信用卡！」而來到魚市場，現場品嚐新鮮生蠔更成為大家最療癒的時刻，暫時忘卻籌備工作的壓力。另一頭，負責前場籌備的隋棠與浩子同樣忙得不可開交，除了確認花藝設計與場地布置，也與咖啡廳討論活動當天的飲品規畫。過程中，許多旅居澳洲多年的台灣人一聽到辦桌活動，立刻脫口而出：「我好想吃佛跳牆！」
看似風光的海外辦桌任務，實際上承受著巨大壓力，隋棠坦言，籌備過程中曾一度被焦慮與壓力淹沒，「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心」，即便如此，她仍熬夜確認各項細節，只希望活動能夠順利進行。而隋棠流利的英文能力，也成為團隊的重要助力。不論是邀請當地居民參與盛會，或拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉時，都展現優異溝通能力，為這場代表台灣飲食文化的海外辦桌任務增添不少信心。
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