雪梨海灘光明節活動爆槍擊 目擊者：至少10人倒地

澳洲雪梨14日傳出槍擊案，警方表示已拘留兩名嫌犯。據外媒報導，事發地點在雪梨邦代海灘（Bondi Beach），當時一個猶太社區正在舉行光明節慶祝活動，不料卻突然發生槍擊事件，多人中彈受傷。

澳洲雪梨邦代海灘驚傳槍響，多人中彈受傷。（圖／美聯社）

據《雪梨先驅晨報》報導，槍擊事件造成多人受傷，而天空電視台和澳洲廣播公司播放的畫面都拍到有人躺在地上。一名目擊的當地居民稱，看到至少10個人倒地，「到處都是血。」

澳洲猶太人執行委員會聯合執行長里夫欽在接受《天空新聞》採訪時表示，槍擊事件發生在海灘上慶祝猶太光明節的活動上，該活動於日落時分開始。

「這是猶太社區團結一心歡喜慶祝的時刻。如果我們真的遭到了這種蓄意襲擊，其規模之大，是我們所有人始料未及的。這太可怕了。」

事發當時，海灘上正舉行光明節慶祝活動。（圖／美聯社）

由於事件還在發展中，新南威爾斯州警方在 X 平台上發文表示：「警方行動仍在進行中，我們繼續呼籲人們避開該區域，在現場的民眾應尋找地方避難。」

據《紐約郵報》報導，這起攻擊事件發生的時間點幾乎剛好是雪梨咖啡館槍擊案的11年後。2014年12月15日，一名槍手在雪梨市中心一間咖啡館持槍劫持了18名人質，經過16小時的對峙，兩名人質和槍手最終被擊斃。

