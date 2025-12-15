雪梨海灘掃射16死 父子檔襲猶太人 路人英勇奪槍

圖／達志影像美聯社

澳洲雪梨「邦迪海灘」周日傍晚發生大規模槍擊案，當地的猶太社區正在海灘上舉行光明節慶祝活動，兩名父子檔槍手發動攻擊，共造成16人死亡，40多人受傷。攻擊發生時，一名勇敢的白衣男子突襲搶手，搶下他的步槍，避免了更大的死傷。警方擊斃槍手父親，兒子則受傷送醫，當局將事件定調為「反猶太恐怖攻擊」。澳洲有嚴格的槍枝法，在已開發國家中槍案死亡率最低，總理艾班尼斯表示，將推動更緊縮的槍枝法。

澳洲雪梨「邦迪海灘」14日傍晚近7點，發生大規模槍擊事件，當地的猶太社區正在海灘上舉行光明節慶祝活動，突然傳出的槍響，劃破歡樂氣氛，民眾四處奔逃。

目擊者：「到處都有腦漿，還有很多的血，然後很多人都在哭，臉色變得煞白。是的，我很為猶太社區難過，他們正在辦派對，慶祝光明節之類的活動。」

警方確認行凶的兩名男子是父子檔，父親50歲，兒子24歲，他們手持步槍，先是站在天橋上開火，隨後父親走下人行道行凶；這時一名見義勇為的白衣男子，悄悄在轎車後方移動，慢慢接近槍手，看準時機衝向他並奪走步槍，槍手落荒而逃，警方隨後將這名槍手父親擊斃，兒子也受槍傷送醫，但沒有生命危險。

南威爾斯警察局長 Mal Lanyon：「關鍵是， 24歲槍手男子正在醫院，以他的醫療狀況來看，他很可能會被起訴，我很小心不做任何偏見性地指控，他要接受法庭審判。」

警方在槍手的座車內，發現兩枚自製爆裂物。澳洲當局將事件定調為「反猶太恐怖攻擊」，澳洲總理艾班尼斯出面譴責。

澳洲總理 艾班尼斯：「我們看到昨天的行為是純粹的恐怖、反猶太行為，在光明節第一天進行攻擊，針對猶太社區，這是澳洲史上黑暗的一天，但這原本該是光明的一天啊。」

事件共造成15人死亡，包括槍手在內，還有40多人受傷；罹難者年齡介於10歲到87歲之間，大批民眾前往案發地點獻花致哀。

澳洲猶太人執行委員會共同執行長 萊夫欽：「你知道，這不是隨機攻擊，只是剛好傷害了猶太社區。槍手專程來殺猶太孩童、婦女和年長者，他們知道這裡攻擊範圍相對較小，就像是魚簍裡數百條的魚。這就是他們要的，他們想要盡可能殺害猶太人，只因為他們是猶太人，有身為猶太人的罪。」

事件中的英雄，奪走歹徒步槍的白衣男子，警方透露他是澳洲籍穆斯林，他在事件中受傷送醫；若不是他冒險阻止，死傷恐怕更加嚴重。

自以哈衝突爆發以來，澳洲發生一連串反猶太事件，攻擊猶太會所、建築和轎車等。以色列總理納坦雅胡在邦迪海灘攻擊後，批評澳洲政府承認巴勒斯坦國，助長了反猶太勢力。

以色列總理 納坦雅胡：「8月17日，大約4個月前，我寄給澳洲總理艾班尼斯一封信，信中警告澳洲政府的政策，會鼓勵反猶太勢力。我這樣寫道：你要求巴勒斯坦建國，是在反猶太上面澆油，是給哈瑪斯恐怖主義的獎賞。」

這是澳洲近30年來最嚴重槍擊事件，由於澳洲有嚴格的槍枝法，使得槍案死亡率在已開發國家中最低。1996年，澳洲發生「亞瑟港大屠殺」事件，共造成35人死亡，當時民怨沸騰，迫使政府在12天之內，通過立法禁止各種攻擊性槍枝。

澳洲總理 艾班尼斯：「很清楚，霍華德政府的槍枝法改變了澳洲，是驕傲的改革時刻，在國會跨黨派支持下通過法案，如果我們需要再收緊槍枝法，任何我們能做的事，我都會推動。」

澳洲政府同時也實施槍枝回購制度，民眾可以將擁有的槍枝賣給政府銷毀，來源合法與否，政府既往不咎；估計澳洲政府已經銷毀全國1/3、數量達百萬的私人槍枝。

