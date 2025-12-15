雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名兇手在內共16人死亡、40人受傷。據澳洲廣播公司（ABC）報導，行兇者為一對父子，且極可能與恐怖組織IS（伊斯蘭國）有關聯。警方也在槍手車內發現IS旗幟，並強調這是一起「反猶太主義恐怖攻擊」。

槍手分別是50歲的父親阿克拉姆（右）與24歲的兒子納維德（左）。（圖／截自社群Ｘ）

這起槍擊案的槍手分別是50歲的父親阿克拉姆（Sajid Akram）與24歲的兒子納維德（Naveed Akram），其中阿克拉姆遭到警方當場擊斃，納維德目前在醫院接受警方看守並治療。澳洲廣播公司（ABC）報導指出，調查小組懷疑槍手曾宣誓效忠伊斯蘭國恐怖組織，據透露，警方在他們車內搜尋到2面IS旗幟。

廣告 廣告

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實，納維德早在2019年就曾引起澳洲安全情報組織（ASIO）的注意，說他曾因與IS成員有聯繫而接受調查，但當時的評估認為他沒有持續威脅，也沒有從事暴力的跡象。

據了解，阿克拉姆1998年持學生簽證來到澳洲，2001年取得伴侶簽證。並且還持有合法擁有6把槍枝的執照。警方已搜查過這對父子位於雪梨西區的兩處住所，詳細情形及犯案動機目前有待釐清。

更多FTNN新聞網報導

澳洲近30年最嚴重槍擊！雪梨邦代海灘16死40傷 水果攤老闆肉身制伏槍手

澳洲124年來首位！總理艾爾班尼斯任內低調完婚 愛犬任戒童

百年瓶中信重見天日！1916年澳洲士兵赴法參與一戰 手寫信感動後代

