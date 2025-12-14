雪梨海灘槍擊案槍手長相曝光 澳警證實擊斃1兇嫌、另1人被逮

即時中心／徐子為報導



根據《路透社》報導，澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）今（14）日下午約6時許（台灣時間下午約4時許），發生一起槍擊事件，並造成現場多人傷亡，目前已有10人死亡，包括1名槍手，以及至少12人受傷，救護人員已到現場救治傷者。新南威爾斯州警局表示，本案的槍手有2人，其中1人已遭警方擊斃，另1名嫌犯則是受重傷命危，目前遭警方拘留。





根據網路社群平台流傳畫面，有民眾從遠處拍下其中1名行兇槍手長相，他身穿黑色上衣、留落腮鬍，雙手持有一把槍械。還有民眾稱撿到1槍手的身分證件，上面寫著男性、名字叫阿克拉姆（Naveed Akram）、2001年出生等個人資訊。不過澳洲警方尚未正式對外公布2名槍手身分，僅公布擊斃與逮捕消息。

