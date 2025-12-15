雪梨海灘槍擊案 賴總統致哀並譴責恐怖主義行徑

（中央社記者葉素萍台北15日電）澳洲雪梨猶太節慶活動發生致命大規模槍擊，總統賴清德今天透過社群平台X發文向事件罹難者致上最深切的哀悼。賴總統說，台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並在這艱難時刻，與澳洲人民及猶太社群站在一起。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動遭到槍手開火，這起事件截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。

賴總統透過X發文表示，向恐怖攻擊事件的罹難者以及所有受到影響的人，致上最深切的哀悼。台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並在這艱難時刻，與澳洲人民及猶太社群站在一起。（編輯：謝佳珍）1141215