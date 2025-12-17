雪梨海灘槍擊16死! 兇手遭控59罪 澳情報局6年前監控卻是「低風險」

澳洲邦代海灘發生隨機槍擊，多人倒地，上百人逃離現場。 圖：翻攝X_@VarunShubhamSha、IG_mian.ore

澳洲雪梨邦代海灘日前發生恐怖攻擊，一對父子凶嫌趁著猶太民族光明節（Hanukkah）點燃燭火之際，持步槍與霰彈槍向慶祝人群瘋狂掃射，造成 16 人死亡，其中包括一名年僅 10 歲的女孩。

據《澳大利亞廣播公司》報導，凶嫌為 50 歲的薩吉德（Sajid）及其 24 歲兒子納維德（Naveed）。薩吉德在與警方的激烈交火中被當場擊斃，納維德則重傷被捕。據最新消息指出，納維德目前面臨包括 15 項謀殺指控在內的共 59 項罪名指控。

嫌犯納維德存活，當時負責在天橋上掩護父親薩吉德進入人群射擊。 圖：翻攝自 X

「環球人物雜誌」文章中引述調查發現，兒子納維德早在 2019 年就因與激進組織有關聯而被澳洲情報局（ASIO）調查，且接受過長達 6 個月的監控與監聽。然而，當時因其未發表激進言論且無暴力策劃證據，被歸類為「低風險」並撤銷監控。

文章提到，父親薩吉德雖僅有永久居民（PR）身分而非公民，卻以打獵為由合法持有 AB 類槍支執照長達 10 年，共登記 6 支槍械。鄰居形容薩吉德沉默低調，納維德則是名勤奮孤僻的砌磚工。納維德的母親在受訪時甚至曾表示：「人人都說想擁有一個像我兒子這樣的孩子。」然而警方事後卻在車內發現「伊斯蘭國」（ISIS）旗幟。

同屬移民的艾哈邁德則選擇挺身對抗並協助警方制伏槍手，成為了澳洲民眾心目中的英雄。圖：翻攝自 X

案發當時，一名勇敢的路人奮不顧身撲向薩吉德並成功奪下槍支，儘管該路人中彈負傷，卻有效壓制了凶嫌火力。事後，澳洲民眾自發性發起捐款，已為這位英雄籌集超過 100 萬澳元（約新台幣 2,080 萬元）。

文章引述在雪梨生活的華裔居民在受訪時表示，此案讓當地社區陷入恐慌，許多人取消了購物計畫並減少出門，但他也強調，民眾反對的是恐怖主義，而非特定群體。

這次事件也引來外界對情報局的質疑：為何情報局 6 年前放走納維德？又為何沒吊銷其父執照？對此，澳洲內政部已證實將緊急討論修改持槍法，未來可能規定「僅限澳洲公民」才能持有槍支執照，並嚴格限制持槍數量。澳洲總理6（Anthony Albanese）強調，思想狀態會隨時間激進化，因此持槍執照不應是永久性的。」

