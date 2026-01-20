雪梨海灘槍擊16死 澳洲眾議院通過槍枝法修正案

澳洲國會今天(20日)針對反仇恨言論與槍枝法修正案展開討論。去年12月中旬，雪梨知名海灘發生針對猶太社群的恐怖攻擊事件，造成16人喪生，政府因此緊急推動修法，目前法案已在眾議院通過，接下來將送交參議院審議。

綜合美聯社與英國廣播公司(BBC)報導，去年12月14日，一對父子檔槍手闖入雪梨邦代海灘(Bondi Beach)的猶太「光明節」慶祝活動掃射，最終導致15人罹難、40人受傷的慘劇，行兇的父親也遭警方擊斃。這起事件也是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。

澳洲眾議院目前以96票贊成、45票反對的表決結果，通過了槍枝法修正案。該法案將進一步限制槍枝持有許可，並制定一項「槍枝回購計畫」，補償因新法必須上繳槍枝的民眾。

澳洲目前登記在案的合法槍械約有400萬枝。在邦代海灘槍擊案中，槍手所使用的槍枝均為合法持有。

內政部長柏克(Tony Burke)表示，按照新法，2名槍手將分別因不具澳洲公民身分，以及可能與極端主義分子往來而受到政府情報單位監視，被列入禁止持槍的名單。

眾議院今天也通過反仇恨言論法，內容包括取締散播仇恨言論的組織，國會也將針對法案每兩年進行一次審查。柏克向國會表示，為了回應這起反猶太恐攻，政府必須同時處理犯案者的動機與手段，「這兩個人心中充滿可怕的反猶太偏見，而且他們持有原本不該擁有的武器」。

兩項法案獲得眾議院通過後，接下來將送交參議院進行表決。執政的工黨在參議院並未擁有多數優勢，但在野的自由黨(Liberal Party of Australia)已表態將支持政府的立場，預計同樣也將在參議院順利過關。