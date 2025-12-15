雪梨海灘槍擊16死40傷，凶手父子被狙擊瞬間曝光！1死1傷。圖／翻自《每日郵報》

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）在本月14日發生的恐怖槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方隨即控制一對父子檔凶手，50歲父親當場遭警方擊斃，24歲兒子阿克拉姆（Naveed Akram）遭到警方狙擊後受重傷，目前送醫治療中。

這起槍擊案發生在，14日下午6點40分左右，兩名男子在海灘附近的坎貝爾大道上從一輛車裡出來，隨即開槍射擊，目擊者表示至少聽到50聲槍響。警方獲報後趕抵現場，網上也開始流出不少目擊者拍攝到的影像，發現凶手是兩人，事後警方證實，開槍凶手是一對父子。

另外從一段無人機拍攝的影片可見，這對父子在一處道路通橋上遭警方鎖定，隨即兩人遭到狙擊，父親先倒下，隨後阿克拉姆也中彈倒下。最後證實父親槍手死亡，阿克拉姆受重傷送醫。警方而後進一步搜索兩人住處，也在兩人的疑似用車上發現「伊斯蘭國」（ISIS）的相關旗幟。

24歲凶手阿克拉姆。圖／翻自《每日郵報》

警方調查初步認定，槍手兩人是鎖定猶太人進行恐怖行動，因此特意選在於邦迪海灘舉行的猶太「光明節」慶祝活動中開槍。警方指出，安全機構對其中一人早有掌握，但當局沒有發現有預謀攻擊的跡象。

這起槍擊案造成16死40傷，其中傷者年齡從10歲到87歲都有。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布，澳洲在今（15日）全國降半旗，哀悼在邦迪海灘大規模槍擊事件中的罹難者。



