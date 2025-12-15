雪梨海灘爆槍擊案 賴總統發文慰問並譴責恐怖主義行徑

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太社群的槍擊事件，賴清德總統今天(15日)在社群平台X上發文，向罹難者致以最深切的慰問，並強烈譴責一切恐怖主義行徑。

賴清德總統在X上發文表示，他謹向邦迪海灘恐怖攻擊的罹難者，及所有受影響者致以最深切的慰問。

總統並強調，台灣強烈譴責所有恐怖主義行徑，並在這段艱難的時刻，與澳洲人民及猶太社群站在一起。 (編輯:柳向華)