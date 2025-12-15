雪梨海灘血案 奪槍英雄手臂中彈送醫傷勢穩定

（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲雪梨知名景點邦代海灘昨天驚傳槍擊事件，一位水果店老闆從後方擒抱歹徒，並徒手奪走槍枝。他的家人表示，他因手臂和手部中彈接受手術，目前正在醫院休養。

路透社報導，43歲的阿邁德（Ahmed al Ahmed）在社群媒體上被認出，他當時躲在停放的車輛後方，隨後衝到槍手背後，奪走步槍並將槍手推倒在地。

澳洲警方今天表示，一名50歲父親和他的24歲兒子昨天下午在邦代海灘（Bondi Beach）猶太節日慶祝活動發動攻擊，造成15人死亡，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。

阿邁德的表兄弟穆斯塔法（Mustafa）向澳洲7號新聞網（7News Australia）透露，醫生已通知家人，阿邁德手術後情況穩定。

穆斯塔法說：「他是個英雄，他百分之百是個英雄。他目前還在醫院，我們無法完全了解他的狀況…但我們希望他能平安無事。」

國內外的領袖紛紛表達敬意。美國總統川普稱阿邁德是「非常、非常勇敢的人」，拯救了許多生命。

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）則稱讚他是「真正的英雄」，並表示那段影片是他「見過最難以置信的畫面」。

為阿邁德設立的GoFundMe募款活動在數小時內已籌得超過20萬澳元（約新台幣416萬元）。美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）是最大捐款人，捐出9萬9999澳元，並在社群平台X分享募款活動的連結。（編譯：陳昱婷）1141215