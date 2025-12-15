雪梨海灘遭掃射 英雄徒手奪長槍 與槍手肉搏中2彈

雪梨邦迪海灘猶太光明節活動變槍擊慘案（圖／達志影像美聯社）

澳洲雪梨知名旅遊景點「邦迪海灘」在週日下午重大槍擊事件，猶太光明節慶祝活動遭2名槍手掃射，至少16人罹難，過程中，一名路過現場的英雄，奮勇徒手奪槍，與槍手肉搏過程中，中了2槍，正在醫院手術，情況穩定。

雪梨邦迪海灘猶太光明節活動變槍擊慘案（圖／達志影像美聯社）

雪梨當地時間週日下午，邦迪海灘正舉行猶太光明節活動，現場歡樂的音樂和笑聲突然轉為尖叫聲和槍響，所有人驚慌失措地逃離現場。目擊者表示，他一開始聽到的聲音像是煙火，當他透過視訊鏡頭向母親分享風景時，卻意外目睹了一名男子從白色車輛中開槍射擊的場景。

另一名目擊者描述，槍聲大約有50至60聲，完全沒有停止，感覺持續了約20分鐘。現場情況極為慘烈，目擊者看到地上有人頭部嚴重受傷，流了很多血，情景令人震驚。在危急時刻，一名身穿白衣的男子見義勇為，完全不畏懼正在開槍的黑衣槍手，從背後撲向對方。經過一陣扭打，他成功奪走步槍並將其反過來指向槍手，嚇得槍手落荒而逃，無法繼續對無辜民眾開火。

新南威爾斯州長柯民思高度讚揚這位英雄，表示他單槍匹馬將槍手解除武裝，冒著自己的生命危險去拯救無數其他人的性命，是真正的英雄。這位奪槍英雄是一位42歲的雪梨水果行老闆，也是兩個孩子的父親。奪槍英雄的表哥證實，他在奪槍過程中身中兩槍，一槍在手臂，另一槍在手上，目前正在接受手術治療。表哥表示希望他能夠康復，並稱讚他是個英雄。這起悲劇將澳洲歡樂的海灘轉變為恐怖煉獄，槍手做案用的長槍留在現場，這起無差別掃射至少16人死亡，超過40人受傷正在搶救中。

