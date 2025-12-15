雪梨海灘16死悲劇 賴清德致上慰問：強烈譴責恐怖主義行徑
澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）昨（12/14）白天舉辦猶太人「光明節」（Hanukkah）活動，聚集上千位民眾朝聖，未料一對父子向眾人拔槍掃射，目前累積16人死亡，由於疑似與種族攻擊有關，國際紛紛強力譴責，我國總統賴清德今日上午8時許也透過X平台，向罹難者致上慰問，並強烈譴責一切恐怖主義行徑。
隨著邦迪海灘槍擊悲劇訊息公布，槍手父子的身分也逐一曝光，50歲的爸爸當場被擊斃，24歲兒子傷勢嚴重。由於外界推斷，槍手父子疑似針對猶太族群開槍，國際間包括美國、以色列等國紛紛譴責。
賴清德今日上午也在X平台上表示，謹向邦迪海灘恐怖攻擊的罹難者及所有受影響者致以最深切的慰問，「台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並在這艱難時刻與澳洲人民和猶太民族站在一起。」
I extend my deepest condolences to the victims and all those affected by the horrific attack at Bondi Beach. Taiwan strongly condemns all acts of terrorism and stands with the people of Australia & the Jewish community during this difficult time.
— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) December 15, 2025
