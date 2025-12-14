雪梨猶太社群嘆加薩戰爭掀反猶浪潮 大屠殺「惡夢成真，並不意外」

澳洲雪梨邦迪海灘12月14日發生針對猶太光明節慶祝活動的掃射屠殺事件，大量警車與救護車聚集在現場。路透社



週日（14日）發生在澳洲雪梨東部邦迪海灘，針對猶太光明節活動的槍擊屠殺事件，已有至少11人死於恐怖份子的暴行，另有十多人命危搶救中。澳洲的猶太人社群表示，在哈瑪斯對以色列發動10月7日恐攻，引爆加薩戰爭後，他們就一直活在反猶太浪潮的恐懼之中。這次的攻擊就像是惡夢成真，並不意外。

澳洲猶太女性協會主席本曼納許說：「我對於這次發生的事情感到極度痛心，但並不震驚。過去兩年來，反猶太氣氛每個月都在上揚，而政府並不理會我們的請願。當煽動（反猶主義）不會有任何後果，接下來永遠就是暴力發生。」

2023年10月7日，加薩哈瑪斯對以色列越境發動殺害1200多人的恐怖襲擊。之後沒有幾天，雪梨一家猶太麵包店就被噴塗了仇恨猶太的標誌。

而在接下來16個月內，澳洲發生了數千起針對猶太社群的縱火、丟擲汽油彈、仇恨塗鴉以及仇恨言論事件，迫使澳洲的情報機關首長宣布，對付反猶太暴力已經成為他目前最重要的任務。

澳洲猶太人執行委員會聯席執行長雷夫欽接受澳洲的Sky新聞台訪問時說：「這就是猶太社群最害怕的惡夢。這已經在水面下翻騰很久了，現在真的發生。」

雷夫欽本月發表的報告顯示，在截至9月30日的一年之中，澳洲發生了大約1600起反猶太攻擊事件，是加薩戰爭發生前的三倍。

其中，雷夫欽自己位於邦迪海灘的前住家就被塗上反猶太標記。而同樣位於雪梨東區的一間猶太人托兒中心，遭到汽油彈攻擊以及反猶塗鴉。

另外，還有兩名澳洲公立醫院的護士，在網路聊天中說他們不會救治送進醫院的以色列人。兩人最後都被開除。

澳洲2700萬人口中，有約15萬名猶太人。他們社群雖小，但是相當集中。這次發生大屠殺的雪梨邦迪海灘，所位處的雪梨東區，就集中了全澳洲約三分之一的猶太人。

在不斷有報導稱猶太父母已經不敢帶孩子去日托中心、猶太學校必須聘請額外保安的情況下，澳洲政府去年任命了首位打擊反猶太主義的特使。

一名同樣在雪梨慶祝光明節，因為邦迪海灘屠殺事件而遭遇活動關閉的男子泰瑞，向路透社記者說：「這幾年要當個猶太人非常不容易。也許有一天我們都必須搬去以色列。諷刺的是，那裡看起來已經成為世界上唯一一個猶太人可以安全生活的地方。」

雪梨市中心一間猶太會堂的拉比沃爾夫說：「無法避免的事情終究還是發生了。」他指出，作為猶太人，永遠都要隨時觀察身後，提防自身安全。

