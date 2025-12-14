雪梨著名觀光地突傳槍響！邦迪海灘民眾驚逃 警方已拘留2人

雪梨邦迪海灘14日晚間傳出多聲槍響，澳洲警方出動大批警力進駐，周邊拉起封鎖線。（圖／翻攝自Ｘ，@VividProwess、@BNONews）

澳洲雪梨知名觀光景點邦迪海灘（Bondi Beach）於當地時間12月14日晚間發生槍擊事件，新南威爾斯州警方（NSW Police）表示，已有兩人遭到拘留，案件仍屬「進行中」狀態，呼籲民眾避免靠近並尋求掩護。

根據社群平台上流傳的多段影片，可見當時邦迪海灘一帶人群驚慌奔逃，現場可聽見槍聲與警笛聲四起，根據《路透社》和《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯警方稍早於社群平台X（原推特）上表示：「現場民眾應立即就地尋求掩護，警方已展開行動，稍後將提供更多資訊。」並重申：「行動尚未結束，請民眾聽從所有警方指示，不要跨越警戒線。」

不過《路透社》表示尚無法立即驗證影片真實性。另據《雪梨晨鋒報》指出，當地傳出多聲槍響，但目前尚不清楚是否有人員傷亡。

澳洲總理安東尼・阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）辦公室亦透過發言人表示，政府已知悉邦迪海灘出現「活躍安全事件」，並呼籲民眾密切留意新南威爾斯警方的最新指示。目前尚未公布槍擊事件的具體動機與嫌疑人身分，警方表示將持續發布後續消息。

