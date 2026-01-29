雪梨辦桌國際交流 浩子苦讀英文感動導演

（中央社記者洪素津台北29日電）藝人隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千隨節目「請世界吃桌」到雪梨去辦桌，精心籌備以美食會友的國際交流，其中浩子入境隨俗以英文主持，他每夜敬業苦讀英文讓導演感動落淚。

三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的「請世界吃桌」，為台灣首檔跨國「辦桌」實境節目，以最具台灣代表性的人情味「辦桌文化」為核心，跳脫傳統美食與旅遊節目框架，透過餐桌展開一場跨越語言、國界與文化的國際對話，成功把台灣菜端上世界舞台。

節目由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，拍攝行程橫跨半個地球，先後前進雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等世界級地標，在國際舞台前直接「開桌」，邀請當地華僑與各國民眾一起同桌吃飯，讓台灣文化用味覺被世界看見。

據新聞稿，節目日前完成為期9天的雪梨拍攝行程順利返台，拍攝過程中也笑料與挑戰不斷。在購買雞肉時，因當地雞肉雖多以整隻販售，但卻不含雞頭雞腳，而為了想呈現古早尾牙宴的習俗，讓總舖師洪俊男（阿男師）一度傷透腦筋。

其中最感人的一幕，是浩子為了在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。當製作單位驗收時，聽到他英文流利上口，連導演許志成都忍不住感動落淚，直呼「真的感受到他的努力」。（編輯：李亨山）1150129