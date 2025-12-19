雪梨邦代海岸槍擊案 澳總理宣布「反思日」、大規模回購槍支(影音)

澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日舉行的猶太節慶活動發生大規模槍擊案，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(19日)宣布12月21日為「反思日」，同時宣布大規模槍支回購計畫。

澳洲30年最嚴重槍擊案 總理宣布「反思日」哀悼

一對父子14日晚間在雪梨邦代海灘舉行的猶太教「光明節」(Hanukkah)慶祝活動上，對群眾開槍掃射，導致15人死亡。這是澳洲30年來最嚴重的槍擊案。

今天(19日)上午，有數百名衝浪客和泳客聚集在邦代海灘，他們在海上圍成一個圓圈進行追悼。

澳洲總理艾班尼斯今天宣布把12月21日，也就槍擊案發生的一週後定為「反思日」，並敦促人們在晚間一同點燃蠟燭，哀悼死難者。

艾班尼斯：『(原音)聯邦政府與新南威爾斯政府宣布12月21日星期天是「反思日」，以悼念邦代海灘恐怖攻擊受害者，並與猶太社群在站一起。』

「伊斯蘭國意識型態」驅使 澳洲大規模回購槍支

澳洲總理艾班尼斯幾天前曾表示，犯案的這對父子檔可能是受到「伊斯蘭國(IS)意識型態」驅使。艾班尼斯今天也表示，國家情報辦公室發現了來自伊斯蘭國的異常線上影音串流，進一步強化了這起攻擊事件是受伊斯蘭國啟發的推測。

另一方面，艾班尼斯也宣布一項大規模槍支回購計畫，希望透過加強澳洲的槍支管制，避免這次的悲劇再度重演。

艾班尼斯：『今天，我也宣布政府將建立一個全國槍支回購計畫，購買剩餘的新禁用與非法槍支。這是自1996年霍爾政府以來最大規模的回購計畫。亞瑟港悲劇後，澳洲槍支法規在進行了大幅改革。邦代發生的慘劇表明，我們必須讓更多槍支從我們的街頭消失。』(編輯：鍾錦隆)