雪梨邦代海灘恐攻釀15死 澳洲宣布啟動全國槍支回購計畫

[Newtalk新聞] 澳洲雪梨邦代海灘日前發生恐怖攻擊，造成 15 人死亡。據外媒報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（19）日在坎培拉召開記者會，正式宣布啟動全國性「槍支回購計畫」。

據《CNN》報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）今日宣布啟動全國性「槍支回購計畫」，這項計畫將針對過剩、新禁令涵蓋以及非法持有的槍支進行補償性收購。艾班尼斯表示，目前，全澳洲約有 400 萬支槍械，數量甚至超過了 1996 年亞瑟港事件時期。聯邦政府將立法資助此計畫，由各州及領地負責收集武器與發放補償金，聯邦警察則負責統一銷毀，預計將回收並摧毀數十萬支槍械。

據報導，目前國家情報局（ONI）已確認案件中的凶嫌曾定期收看來自「伊斯蘭國」（ISIS）線上影片，並證實這是一起受 ISIS 啟發的恐怖襲擊，且帶有明確的排猶動機。對此，國家安全委員會已召開六次調查會議。

為了悼念受害者，雪梨伍拉勒（Woollahra）地區今日也為多名罹難者舉行了葬禮，包括一對結縭 35 年、曾勇敢對峙凶嫌的年邁夫婦。據報導，今日上午，數百名衝浪者在邦代海灘發起「划向深海」（Paddle-out）悼念活動，以強烈的團結行動向襲擊事件的受害者致意，並表達對恐懼與仇恨的反對。同時，艾班尼斯也宣布 12 月 21 日為受害者哀悼日，屆時全國及新南威爾斯州政府建築將降半旗誌哀悼。

