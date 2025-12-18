雪梨邦代海灘槍擊案最小遇害者下葬 阿姨淚訴「也許她已成為天使」

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中年齡最小遇害者，10歲女童瑪蒂妲的葬禮12月18日舉行。圖為邦代亭柵欄掛著瑪蒂妲的照片。美聯社



澳洲雪梨的邦代海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太人的大規模槍擊，至少造成15人喪生。其中年齡最小與最長的遇害者，10歲女童瑪蒂妲（Matilda）和87歲男子克萊特曼（Alexander Kleytman）18日同日舉行葬禮。馬蒂坦的家人痛哭送別，她的阿姨說「也許她已經成為天使了」。

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣示，政府將全力打擊仇恨言論。他說，政府考慮立新法案，針對「散播仇恨、分裂和激進主義人士」，並將散播仇恨言論列為加重量刑因素。

澳洲政府亦將賦予內政部長新權力，可撤銷或拒絕發簽證給散播仇恨者。另外，政府將設立一個新的工作小組，確保教育系統可「預防、應對和妥善處理反猶太主義」。

瑪蒂妲的葬禮18日舉行，雪梨所在的新南威爾斯省省總理及省長都出席，別著蜜蜂胸針，衣服上貼著貼紙，送她最後一程。

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中年齡最小遇害者，10歲女童瑪蒂妲的葬禮12月18日舉行，她的雙親（黑衣者）送愛女最後一程。路透社

她的阿姨切爾內赫（Lina Chernykh）說，猶太社區想要採取更多行動來消除反猶太主義，這是正確的，她也這麼認為。

但是她也說，瑪蒂妲是個快樂的孩子，不論走到何處都會散播愛，因此她呼籲社區也能如此，不要讓瑪蒂妲的死激發憤怒或仇恨，以慰她在天之靈。

切爾內赫說：「控制你們的憤怒......只要散播快樂、愛以及我摯愛外甥女的回憶。我希望，也許她現在已經是天使了，也許她會為世界帶來一些正能量。」

主持葬禮的猶太祭司烏曼（Yehoram Ulman）在回顧瑪蒂妲短暫的一生時也難忍情緒，一度暫停禱詞。

他說：「年輕的瑪蒂妲慘遭殺害，這起悲劇如此殘酷，如此令人髮指，對我們所有人來說，就好像我們自己的女兒被奪走了一樣。」

烏曼在禱詞中指出，：「猶太人相信死亡並非永恆……這並非因為我們天真，我以絕對的信念告訴你們，與瑪蒂妲的分離並非永別。」

印度裔父子檔阿克拉姆14日在邦代海灘犯下這起槍擊案，針對參加猶太光明節活動的人群掃射；父親沙吉德（Sajid Akram）被當場擊斃，兒子納維德（Naveed Akram）重傷送醫，2人行凶動機仍在調查。

與瑪蒂妲同一天，這起慘案中年齡最長的遇害者、87歲的二戰大屠殺倖存者克萊特曼的葬禮，也在18日上午於同一間殯儀館舉行。

他的家人在聲明中表示，他死於自己最鍾愛的事：保護妻子拉里薩，並頌揚 自己的猶太信仰。聲明寫道：「兩名槍手殺了他，但是關於他的回憶，他的遺緒，還有他的著書，將為後世帶來啟發。」

