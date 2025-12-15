雪梨邦代海灘槍擊案釀16死 引澳洲討論槍枝管控問題

澳洲雪梨的知名景點邦代海灘突然槍聲大作，約千名前來參加猶太社區光明節的民眾四處逃竄，而一名白衣男子則躲在車後，伺機從後方擒抱歹徒，並且徒手搶走槍枝，趁歹徒跌個踉蹌的時候，將槍指向他，但沒有扣下扳機。

新南威爾斯州長明斯表示，「新南威爾斯的醫院，一夜之間收治了42名傷者，最小的只有10歲，最年長的是87歲，令人相當心痛。」

送醫治療的所有傷者，包括2位與槍手交火的員警，還有5人情勢危急，而最年幼的10歲女童則不治身亡。警方表示，這起槍擊事件的槍手有2人，而且是父子，50歲的父親當場被警方擊斃，24歲的歹徒目前仍然在醫院接受治療。此外，警方在已故的父親相關車輛中，發現了一個簡易的爆炸裝置，初步調查，警方認定是反猶太主義的恐怖攻擊。而制伏槍手的白衣男子也正在醫院治療中，他的表親則稱讚他是百分之百的真英雄。

制伏槍手的白衣男表弟穆斯塔法提及，「他的身上有兩處槍傷，一處在胳膊上、一處在手上。」

澳洲總理艾班尼斯到案發現場獻花致意，並且宣布澳洲將降半旗向所有死傷者致哀。關於犯罪嫌疑人，警方沒有透露是否為澳洲公民，只表示50歲的死者，從2015年以來，就擁有6支合法槍枝，因此，不排除這對父子檔是使用這些槍枝犯案。而這起案件，也引發澳洲對槍枝法採取更嚴格控管的熱烈討論。

新南威爾斯州長明斯指出，「我們希望能夠確保新南威爾斯的改革，能夠發揮長久的影響，但修改槍枝管制法，不會是我最後一次提，而且你很快就會看到我們的行動。」

至於美國布朗大學才剛發生的無差別攻擊案件，美國總統川普則是強烈譴責澳洲這起「純粹的反猶太攻擊」，同時也特別向白衣男子致敬。

美國總統川普表示，「這顯然就是反猶太主義的攻擊，我想向死傷者致意，澳洲和總理我們彼此都很熟悉，相處得很好而且關係也很好。」

這起被認定是針對猶太社群的攻擊，以色列情報機構則是鎖定德黑蘭，認為伊朗就是光明節大屠殺的主要嫌疑國。