雪梨邦代海灘槍擊案震撼澳洲 政府擬再收緊槍枝法
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）昨天驚傳槍擊事件，造成15人喪命，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天提議祭出更嚴格的槍枝法規。
事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。
法新社報導，澳洲警方今天表示，行凶的是一對父子檔。警方證實，50歲父親合法持有6把槍枝，他們據信使用這些槍枝犯下這起大規模攻擊案。
艾班尼斯指出，澳洲需要採行更嚴格的槍枝法，包括限制個人可持有的槍枝數量。
他對記者說：「政府已準備採取一切必要行動，其中包括加強槍枝管制法規。」
艾班尼斯說，他將在今天下午的國家內閣會議上，與各州州長討論相關改革。
他說：「人有可能在一段時間內變得激進，槍枝許可證不應該是永久有效。」
塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）1996年發生大規模槍擊，造成35人喪生後，澳洲制定嚴格槍枝法律，此後大規模槍擊案在澳洲境內就相當罕見。
阿瑟港槍擊事件發生後，政府僅用12天便禁止持有半自動武器、推動槍枝回購計畫及全國槍枝登記制度，以排除不適合持有槍枝者。
艾班尼斯說，現在應該重新評估是否需要再次收緊澳洲槍枝法規。
他說：「我肯定支持這麼做。」
路透社報導，位於坎培拉的智庫「澳洲協會」（Australia Institute）今年稍早指出，澳洲嚴格的槍枝管制制度，被廣泛認為是其人均槍枝凶殺率和槍枝相關死亡率大幅下降的主要原因，但合法持有的槍枝數量在過去20多年持續攀升，目前已達400萬把，超過1996年改革前的水準。
「澳洲槍枝管制」（Gun Control Australia）主席奎恩（Tim Quinn）在一篇部落格文章中寫道：「澳洲發生這類事件令人難以置信，這也是我們槍枝管制法規強有力的證明。」
他說：「我們必須認真、以證據為基礎地檢視這起攻擊是如何發生，包括任何武器是如何取得，以及現行法律與執法機制是否跟得上不斷變化的風險與科技。」
新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）指出，他會考慮召集州議會，以加速通過新的槍枝法案。
柯民思補充說，警方建議針對澳洲人口最多的州進行槍枝執照全面盤點，還說「槍枝執照永久有效顯然已不符合實際需求」。（編譯：劉文瑜）1141215
