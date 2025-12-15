雪梨邦代海灘槍擊案 澳洲將推更嚴格槍枝管制政策

澳洲渡假勝地雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日發生槍擊事件，釀成十多人死亡。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(15日)表示，將推動更嚴格的槍枝管制政策，包括限制單張槍枝許可證可持有的槍枝數目。

邦代海灘14日正舉辦猶太節日「光明節」慶祝活動時傳出槍響，造成多人死傷，澳洲警方已逮捕關係為一對父子的2名槍手。

艾班尼斯表示，澳洲需要更嚴格的槍枝管制政策，他說，「政府將盡一切努力，包括限制個人可持有槍枝的數量」。艾班尼斯說，「政府將採取所需行動，包括更嚴格的槍枝管制法律」，「人們的立場可能會改變，有可能會在一段時間後變得激進，槍枝許可證不應永久有效」。

美聯社報導，邦代海灘槍擊案造成至少38人受傷，且死者中包括一名10歲女童。

艾班尼斯定調這起槍擊事件為恐怖攻擊，他稱這起事件使澳洲人震驚且憤怒，並引發澳洲是否有足夠措施遏制日益高漲的反猶主義的討論。

槍手之一、50歲的父親遭警方擊斃，澳洲新南威爾斯州警方表示，這名男子持有槍枝許可證，從他住處起出6把合法擁有的槍枝。這名男子持有的槍枝許可證允許成年人在「正當理由」下擁有步槍或霰彈槍，所謂的「正當理由」包括射擊練習、休閒狩獵、有害生物控制，但並不包括「自衛」。

澳洲警方表示，這名男子1998年以學生簽證入境澳洲，並已經是澳洲公民；不過警方並未透露槍手是從哪一國移民至澳洲。

槍手24歲的兒子在澳洲出生，這對父子一起犯案，目前兒子因受傷正在醫院治療中；警方表示，他「很可能」被控犯下刑事案件，但警方不願多透露細節，以免影響對兇嫌的起訴。

