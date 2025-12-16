雪梨邦代海灘槍擊案15死 澳總理：伊斯蘭國意識型態驅使

澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日舉行的猶太節慶活動發生大規模槍擊案，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(16日)表示，犯案的一對父子檔顯然是受到「伊斯蘭國(IS)意識型態」驅使。

阿克拉姆(Sajid Akram)與兒子納維德(Naveed Akram)14日晚上在邦代海灘的猶太教光明節慶祝活動犯下大規模槍擊案，導致15人死亡。

澳洲當局稱這起攻擊事件是反猶太恐怖行動，但對更深層的動機著墨甚少。

艾班尼斯今天首次暗示，這對父子檔在犯下「大規模謀殺案」前，就已經激進化。

艾班尼斯說：「這顯然是受伊斯蘭國意識型態所驅使。」「這種持續了十多年的意識型態最終演變成了仇恨意識型態，並導致他們準備進行大規模謀殺。

艾班尼斯指出，24歲的納維德早在2019年就引起了澳洲情報機構的注意，但當時他並未被視為迫在眉睫的威脅。

「他之所以引起他們的注意，是因為他與其他人有聯繫。」「與他有聯繫的2個人遭到起訴並且入獄，但當時他並未被視為重點關注對象。」

這對父子攜帶長槍，在海灘上掃射了10分鐘，之後警方開槍斃了50歲的父親阿克拉姆。納維德則遭到逮捕，目前因傷勢嚴重在醫院昏迷，並受到警方監護。