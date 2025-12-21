雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出席受害者追悼活動時，面臨憤怒民眾的噓聲。

邦代海灘上週舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，一對父子朝群眾開槍，造成15人喪生。今天下午6時47分，即案發滿一週的時刻，澳洲民眾集體默哀1分鐘，各地政府機關降半旗。

澳洲電視台及廣播網路也暫停播放1分鐘，以表哀悼之意。有數以萬計民眾參與悼念活動，艾班尼斯及其他領袖也有出席，現場警力高度戒備，屋頂有狙擊手，水上部署警艇。

艾班尼斯抵達現場時，面臨群眾的噓聲，之後講者提到他的名字時，現場噓聲再起。艾班尼斯坐在前排，戴著猶太教小圓帽（Kippah）。

批評者抨擊，自加薩（Gaza）爆發戰爭後，艾班尼斯的中左翼政府未能有效遏制反猶主義浪潮。（編譯：陳正健）1141221