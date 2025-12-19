雪梨邦代海灘血案16死 澳洲將啟動槍管改革

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，「我加入各界的呼籲，請全澳洲人今晚6時47分，在自家窗前點燃一根蠟燭，向大家展現光明終將戰勝黑暗。」

澳洲雪梨最受歡迎的邦代海灘，原本要迎接盛夏裡的耶誕，現在卻陷入愁雲慘霧。這起大規模槍擊事件，發動攻擊的父子1個月前才持印度護照前往菲律賓待了27天，目的不明，而他們的車內還擺放著兩面伊斯蘭國旗幟。僥倖存活的24歲兒子槍手阿克朗，現在面臨了包括恐怖主義行為罪在內59項罪名。

10歲受害已故女童之父麥可說，「我用自己的襯衫把瑪蒂妲裹起來，我不斷跟她說話，因為她快要休克了，她告訴我她喘不過氣了。」

最小的受害者，10歲女童瑪蒂妲的父母，10幾年前才從烏克蘭移民澳洲，原本想給孩子更好的環境，卻遇上了死神。

案發現場被找出了至少一枝霰彈槍、兩把精準步槍與彈藥帶等，共6把槍，全部登記在槍手父親名下，而且是以「休閒狩獵」用途合法取得。這是澳洲近30年來死傷最慘重的槍擊案，嚴重程度僅次於1996年塔斯馬尼亞州亞瑟港，造成35人死亡的孤狼式掃射攻擊。

66歲澳洲律師巴蘭質疑，「這名加害者怎會有6把槍？住在澳洲郊區，你根本不需要6把槍，他還曾經被列在ASIO澳洲安全情報組織的監控名單上。」

1996年亞瑟港槍擊案發生後，時任總理霍華德制定了澳洲的《全國槍枝協議》，使澳洲一度成為全球槍管最嚴格的國家。

當時這套被譽為「黃金標準」的槍管法，雖然禁止民眾以「自衛」理由擁有槍枝。但狩獵、農村或動福職業需要，或靶場射擊運動等，都被列在「正當理由」範圍內。當時還曾推動一波全國性槍枝回購，大幅減少民間槍枝數量。

根據澳洲智庫澳洲研究所統計，截至2024年，澳洲全國民眾共擁有400多萬枝槍，比1996年多了25%。

這次在邦代海灘發動殺戮的槍手父親，是槍枝俱樂部的成員，他所申請的「休閒狩獵」執照，是允許持有人擁有無數量上限的特定類型步槍跟霰彈槍。在澳洲，像他一樣擁有6把合法槍枝的人還很多。

澳洲研究院的報告就指出，其實北領地以外的地方，都沒有設槍枝上限，雪梨市中心，就有兩位個人各自擁有超過300枝槍。

19歲澳洲法律系學生法蘭克爾認為，「真正該處理的問題，是導致這些人產生如此深層仇恨的原因，這是個意識形態的問題，因為老實說，就算澳洲百分之百禁槍，就算警方之外沒有人能接觸槍枝，他還是可能去做3D列印武器。」

但澳洲政府在霍華德時代制定的《全國槍枝協議》，仍有不少漏洞，例如槍枝執照並不需要定期更新，擁槍者背景審查並未參考到個人刑事記錄，此外也沒有落實全國槍械登記，在各州和領地的法條不一之下，確實需要全面檢討。

艾班尼斯指出，「人的處境是會改變的，人也可能在一段時間內被激進化，槍枝執照不該永久有效。」

艾班尼斯日前召開閣員會議，表示未來澳洲將啟用全國槍枝登記系統，此外擁槍者身份及擁槍數量都要受到審查與限制。邦代海灘的血腥攻擊，為澳洲社會再留下一道難以抹滅的傷痕，以嚴格槍管自豪的澳洲，再一次對槍枝管制深自檢討。