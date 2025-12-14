雪梨邦迪海灘槍擊10死 英勇男擒抱奪槍！成功阻止傷勢擴大

澳洲雪梨邦迪海灘發生槍案。（路透社）

澳洲雪梨知名邦迪海灘（Bondi Beach）今（14日）發生重大槍擊事件，當地時間約晚上6時40分，突然傳出超過10聲槍響，上百人瘋狂奔逃，目前已有10人喪命，包含1名槍手在內，另有目擊者拍到槍手遭民眾壓制畫面，只見一名白衣男子抓準時機上前壓制，5秒內成功奪槍避免傷勢擴大，英勇行為引來網友大力讚賞，目前澳洲警方已拘捕2名槍手到案。

澳洲雪梨觀光勝地邦迪海灘稍早傳出槍響，2名黑衣槍手遭目擊於坎貝爾大道（Campbell Parade）下車，並持槍掃射，現場大批遊客陷入恐慌四處奔逃，澳洲警方迅速介入並封鎖現場，目前包含1名槍手在內至少10死，澳警另拘留2名涉案嫌疑人。

據澳洲媒體、社群畫面顯示，槍擊案當下，一名白衣男子發現槍手位置後，以停車場車輛作為掩護，並趁槍手開槍時上前從背後擒抱，沒幾秒就成功搶下槍枝，並對準槍手威嚇，嚇得槍手暫時走出畫面外，順利避免傷勢擴大的英勇畫面全被拍下；由於槍案正值邦迪哈巴德猶太教會舉辦哈努卡慶祝活動期間，是否為槍手作案動機還有待澳警調查釐清。

我國外交部對此緊急回應，目前沒有國人傷亡，我國駐雪梨辦事處則採4項緊急作為，包含在駐處臉書發布警訊、透過TECO BELL通報平台通知我國留學生、雪梨僑教中心同時於僑界群組發送訊息，與新州警方保持密切聯繫等，外交部也呼籲暫勿前往該區。





