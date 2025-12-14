雪梨邦迪海灘爆槍擊！超過50聲槍響百人急逃命 目擊者：至少10人倒地，到處都是血

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach），今（14）日發生槍擊事件，現場槍聲大作，民眾倉皇逃生，場面一度失控，目擊者向澳媒《雪梨先驅晨報》透露，當時傳出超過50多聲槍聲，至少10個人倒地，現場滿是鮮血，死傷不明。而從網路影片可見，多名疑似中槍者倒地，路人緊急替他們做心肺復甦術。

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach），今（14）日發生槍擊事件，造成多人受傷。

據《雪梨先驅晨報》報導，當地時間晚間6時40分左右，2名男子在坎貝爾大道（Campbell Parade）下車後，隨即在海灘附近持槍掃射。社群平台X上流傳的影片顯示，群眾在聽到密集槍聲後紛紛尖叫逃離。

警方迅速派出大批警力到場，並展開圍捕行動，呼籲居民避開該區域，並提醒現場民眾立即尋找掩護。據悉，一名槍手已遭逮捕，另一名則在交火中中彈。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）隨後表示，邦迪海灘目前已進入安全警戒狀態，並敦促周邊居民遵守警方指示，以確保安全。

