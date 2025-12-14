雪梨邦迪海灘驚傳槍擊！2槍手遭制伏 警方證實：多人死亡

澳洲雪梨邦迪海灘發生槍擊事件，兩名槍手遭警方制伏。圖／翻攝自X

澳洲雪梨的邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊案件，多人受傷，據《衛報（The Guardian）》報導，有兩名槍手在邦迪海灘遭到警方制伏，但警方仍敦促民眾避開該區域。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發布聲明，對所有受影響的人表示慰問，目前案件正在調查當中。

據《衛報（The Guardian）》等報導，14日澳洲雪梨知名的邦迪海灘發生槍擊案件，新南威爾斯州（New South Wales）警方接到多起關於槍擊案件的報警電話，新南威爾斯州救護車服務中心的發言人證實，「該地區確實發生了槍擊事件」，目前在該地部屬許多醫療團隊，在現場救治傷者，目前已經有6人被送往當地醫院治療。

兩名槍手朝著海灘上的人群開槍。圖／翻攝自X

有目擊者拍下事發過程，其中一名英勇的白衣男子，藉由停車場停放的車輛當作掩護，從縫隙中繞到一名槍手身後，隨即用手臂繞頸將其制伏，並奪走槍手持有的槍械逼退槍手。該名槍手在武器遭奪後，只能不斷往後退，但並未直接離去，在旁邊徘迴似乎想嘗試進行反抗，另一名槍手則是在右側高處不斷開槍，似乎在替槍械遭奪走的槍手掩護撤退。

圖／翻攝自X

救援部門表示，於下午6時45分接獲第一批報案電話，稱該地區有多人中彈。現場共有25個救援單位，包括直升機和重症監護車，6名傷者中4人被送往聖文森醫院（St. Vincent Hospital），1人被送往皇家阿佛烈親王醫院（Royal Prince Alfred Hospital），另1人則被送往聖喬治醫院聖喬治醫院（St George Hospital）。

據《BBC》報導，新南威爾斯州警方發表最新聲明證實，這起槍擊事件已經造成多人死亡，但尚未公布具體死傷人數。目前有2名嫌犯遭到警方制伏，現場仍在進行警戒、清理行動，以確保現場沒有爆炸裝置，「行動仍在進行中，我們繼續敦促民眾避開該區域，請務必服從警方的所有指示，切勿越過警戒線」。報導指出，有2名警員受傷，但是傷勢程度尚不清楚。

澳洲總理艾班尼斯發布聲明，表示邦迪海灘的景象「令人震驚和痛心」，目前已與澳洲聯邦警察總監、新南威爾斯州州長談過話，艾班尼斯指出「一旦有更多信息得到確認，我們將提供進一步的更新」。事實上，14日是猶太教光明節的第一天，報導指稱當時海灘正在舉辦慶祝光明節的活動，但尚不知曉槍擊案是否與光明節有關。



