雪梨音樂節驚傳意外！40多歲男子身體不適當場身亡 另有6人送醫

澳洲雪梨奧林匹克公園一場電音節活動發生嚴重事故，一名40多歲男子不幸身亡，另有6人被送往醫院救治，其中一人情況危急。這起事件發生在當地時間週六晚間的「夢境狀態」（Dreamstate）電音節期間，目前已展開調查。

澳洲雪梨音樂節傳出意外。（示意圖／PIXABAY）

警方表示，這名男子於晚間11時30分左右在音樂節現場突然出現醫療狀況，雖經緊急處置但仍當場不治。截至目前，死者身分尚未正式確認。南西部都會區警察局人員當晚正在活動現場巡邏時，發現數名參與者突然身體不適，隨即採取行動。

「夢境狀態」音樂節在網站上自稱為「終極電音與科技舞曲目的地」，該活動原定於週六在雪梨舉行第一天活動，週日則將移師墨爾本繼續進行第二天的表演。目前尚不清楚墨爾本場次是否會如期舉行。

此事件已引發官方關注，相關單位將針對死亡案件進行深入調查，並將為法醫準備完整報告。醫療人員對其餘送醫的6名患者持續進行治療，但目前僅知其中一人情況危急，其餘人員的具體健康狀況尚未公開。

當局尚未公布導致這起悲劇的具體原因，也未說明是否與藥物或其他因素有關。這起事件再次引發人們對大型音樂節安全措施的關注，特別是在參與者健康監測方面的防範機制。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

