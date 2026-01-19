雪梨48小時連爆3起鯊魚攻擊2人重傷 專家：豪雨和鹹淡水交界釀危機

澳洲雪梨在短短2天內，接連通報3起鯊魚攻擊事件。圖為一艘渡輪2026年1月19日駛過雪梨沃克呂斯（Vaucluse）一處封閉的海灘。（美聯社）



澳洲雪梨在短短2天內，接連通報3起鯊魚攻擊事件，至少有2人傷勢危殆。從港灣游泳、近岸衝浪到熱門海灘下水，多名未成年孩童與成人先後遇襲，當局緊急關閉多處海灘並發布警告。警方與海事單位指出，連日豪雨、鹹淡水交界環境，可能吸引性情兇猛的公牛鯊逼近岸邊，而出現攻擊事件。

英國廣播公司報導，新南威爾斯州警方在聲明中表示，警方於當地時間19日18時20分，緊急救援單位接獲通報，一名衝浪男子傍晚在曼里區（Manly）的北斯坦因海灘（North Steyne Beach）被鯊魚咬傷腿部，一旁的目擊者將他從水中拉出，該男子被送往醫院，傷勢危急。

然而，在19日中午左右，一名11歲的男孩在雪梨的迪瓦艾海灘（Dee Why Beach）疑似被鯊魚咬到衝浪板，需要他人協助才能離開海水。當地市議會也呼籲游泳與衝浪民眾提高警覺。

當地政府表示，雪梨北部海灘區（Northern Beaches），包括北斯坦因海灘和迪瓦艾海灘將關閉，直到另行通知。

12歲男童雪梨港跳魚遭鯊魚攻擊 好友英勇救援成關鍵

警方表示，第一起事件發生在當地時間18日16時20分，一名12歲的男孩在雪梨港游泳時，被一條大型鯊魚攻擊，傷勢危及，被送往醫院。這名男孩和一群朋友在18日當天，在雪梨郊區沃克呂斯（Vaucluse）的鯊魚海灘（Shark Beach），從一處約6公尺高的岩石平台上跳水。

雖然此處明為鯊魚海灘，但這裡其實很少發生鯊魚攻擊事件，而且是相當受歡迎的游泳地點。

在救援人員抵達前，男孩已被朋友拉出水面。警方表示，正是他朋友們的行動，讓男孩有了存活的機會，當地媒體報導指出。目前他正在加護病房治療。新南威爾斯州海事區指揮官麥克納爾蒂（Joseph McNulty）表示，「他朋友們的行動……非常勇敢。（那是）一次英勇的救援。」並補充，「對於那些孩子來說，目睹那樣的傷勢非常駭人，但我看這就是所謂的朋友情誼。」

麥克納爾蒂對記者表示，海事警察趕到現場時，看到的是一個「極為駭人的場面」。他們把男孩拉上警用快艇，並用止血帶試圖阻止他腿部大量出血。在快艇駛向碼頭、準備將男孩交給等候的救護車途中，救援人員也嘗試對他進行心肺復甦。

暴雨＋鹹淡水交界成誘因 疑公牛鯊近岸發動攻擊

當局懷疑，至少鯊魚海灘和迪瓦艾海灘的攻擊事件是由公牛鯊所造成。公牛鯊是一種性情兇猛、常出沒於溫暖淺水區的鯊魚，許多專家認為它是全球最危險的鯊魚之一。

麥克納爾蒂認為，週末的豪雨加上鹹淡水交界的環境，可能為18日的攻擊事件創造了所謂的「完美風暴條件」（perfect storm environment）。降雨會把養分沖刷進河流與海洋，進而吸引鯊魚更靠近岸邊。

