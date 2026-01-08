雪歌妮薇佛化身蛇蠍美人迷倒「人魔」 《邦尼殺死他》導演曝：要幫他們傳紙條了！

雪歌妮薇佛（右）在《邦尼殺死他》與邁茲米克森（左）有大量對手戲。（采昌國際多媒體提 供）

好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛在超現實奇幻動作片《邦尼殺死他》演繹神秘的關鍵人物，甚至穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」，與坎城影帝邁茲米克森有大量對手戲，展現與過去截然不同的角色形象。

本片編導布萊恩富勒曾開發並編撰人氣影集《雙面人魔》，身為雪歌妮薇佛的死忠粉絲，他認為除了科幻作品，這位傳奇影后也能駕馭奇幻幽默的表演節奏，因此提出演出邀約。現年76歲、從影近50年的雪歌妮薇佛收到劇本後，完全深陷故事獨特的原創魅力，她說：「我沒看過像這樣的作品，原創、感人、奇幻又幽默，就像一則經典童話的現代變奏。」

她接續補充：「片中這位寄養家庭的小女孩，雖然身在恐怖情境當中，卻機智、堅定又勇敢，用非常『現代女孩』的方式採取行動、保護自己。」讓她深受感動大讚：「劇本真的太令人驚豔了。」

雪歌妮薇佛在《邦尼殺死他》時髦氣場全開。（采昌國際多媒體提供）

雪歌妮薇佛在片中時髦氣場全開，成長於1950年代紐約的她，以自身經驗為靈感，展現強勢卻又危險迷人的魅力。她說：「當時身邊有許多職業婦女，穿著得體、敏銳聰慧、充滿魅力。」因此以這種形象塑造角色，更穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的神祕關鍵人物，還賣關子說：「她很會調情、很強勢，是一個非常有力量的角色。直到結尾你才會知道她是誰，所以這部分我得保密。」

在《邦尼殺死他》當中，雪歌妮薇佛也與邁茲米克森成為拍檔，有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，讓布萊恩富勒忍不住爆料，他倆都是對方的超級粉絲。導演說：「我拍攝時最愛看雪歌妮和邁茲深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了。」

憶起合作過程，雪歌妮也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員。」邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易。」 《邦尼殺死他》於本月16日在全台上映。

