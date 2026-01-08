雪歌妮薇佛氣場全開 4吋高跟挑戰蛇蠍美人

記者王丹荷／綜合報導

雪歌妮薇佛在奇幻動作新片《邦尼殺死他》演繹神秘的關鍵人物，透過自己成長於1950年代紐約的經驗汲取靈感，時髦氣場全開，展現強勢卻危險迷人的魅力，甚至穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的主角搭檔，她更向觀眾賣關子：「她很會調情、很強勢，也是1個非常有力量的角色。直到電影結尾，你才會真正知道她是誰，所以這部分我得保密。」

曾開發並編撰人氣影集《雙面人魔》（Hannibal）的布萊恩富勒，自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》。身為「傳奇影后」雪歌妮薇佛的死忠粉絲，他認為除了科幻作品之外，她也能駕馭奇幻又幽默的表演節奏，因此向她提出演出邀約。現年76歲，投身影業近50年，參與過無數作品的雪歌妮薇佛，在收到本片劇本後，也深陷故事獨特的原創魅力。

雪歌妮薇佛表示：「我從沒看過像這樣的作品，原創、感人、奇幻又幽默，就像1則經典童話的現代變奏。」她接續補充：「片中這位寄養家庭的小女孩，雖然身在恐怖情境當中，但卻機智、堅定又勇敢，用非常『現代女孩』的方式採取行動、保護自己。」這也讓她深受感動大讚：「這劇本真的太令人驚豔了！」

片中雪歌妮薇佛與「坎城影帝」邁茲米克森成為拍檔、有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，回憶合作過程，雪歌妮薇佛直誇邁茲米克森：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員！」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易！」

導演布萊恩富勒也忍不住爆料，2人其實互相都是對方的「超級粉絲」。他興奮分享：「我在拍攝時最愛的1件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說：『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說：『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了！」

《邦尼殺死他》描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆 飾）深信，她家中的地板下，潛伏著1隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森 飾）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。

然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛 飾）探查真相。隨著危機逼近，2人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…

《邦尼殺死他》雪歌妮薇佛展現強勢卻危險迷人的魅力。（采昌國際多媒體提供）

《邦尼殺死他》雪歌妮薇佛（右）與邁茲米克森有大量對手戲。（采昌國際多媒體提供）

雪歌妮薇佛（右）與邁茲米克森有同台演出《邦尼殺死他》。（采昌國際多媒體提供）