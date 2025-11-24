雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI，就是整片銀白配色的設計，產品配置最新的 AMD X870E 晶片組，支援遊戲玩家最愛的 X3D 遊戲效能提升技術，也完美支援市面上最高速或高規的記憶體、SSD，以及顯示卡，以及豐富的 AI PC 應用！
此外，MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 採用強大的 14 相雙軌供電系統與優異的散熱元件配置，為電腦 DIY 玩家們提供優異的遊戲與 AI 運作體驗。在無線與有線網路相關的規格部分，甚至搭載最新 Bluetooth 5.4、Killer、Wi-Fi 7 和 5G LAN，介面卡與外接裝置則是提供高速 USB4 40Gbps 和 PCIe 5.0 規格，並有超多 DIY 友善設計。
X870E GAMING PLUS MAX WIFI 主要規格
主機板的特色真的不少，而我覺得 EZ DIY 的部分真的是相當令人激賞；包含像是可以輕鬆拆卸顯示卡的 「EZ PCIe Release」，可以輕鬆安裝 M.2 SSD 的 「EZ M.2 Shield Frozr II」、「EZ M.2 Clip II」，和可以直接插入安裝 Wi-Fi 天線的「EZ 天線」設計！
大家可以參考上面特色資訊，以及下列的重點規格～ 支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 Series Desktop Processors 支援 DDR5 Memory, 雙通道 DDR5 8200+ MT/s (OC) 共有四條 DIMM Ultra Performance: 114+2+1 (60A SPS) Power Design, dual 8-pin CPU power connectors, OC Engine / Direct OC Jumper / 64MB BIOS / EZ OC Tuning EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II and EZ Antenna，EZ PCIe Release PCIe 5.0 slot 一組以及 PCIe 5.0 M.2 三組，另有 SATA 四組 USB4 40G and 5G LAN 和 Wi-Fi 7 以及 藍牙 5.4 Audio Boost : 並具 7.1 聲道音效輸出與發燒音響級電容
相較於之前推出規格相似的 X870E GAMING PLUS WIFI，MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 提升為全新白色的設計、新增 OC Engine , Direct OC Jumper , 64MB BIOS（增加一倍容量），以及 EZ PCIe Release 方便拆卸顯卡的設計。
MSI OC Engine / Direct OC Jumper
在進入開箱與效能評測之前，先來介紹一下微星的「Direct OC Jumper」設計；相信與多超頻玩家都知道，如果想要簡單提升處理器的速度，可以從手動調整 BCLK（基頻 Base Clock）著手，而微星這張主機板除了可以再 BIOS 裡面調整之外，另外還設計了 Direct OC Jumper，讓玩家們可以隨時透過兩根針腳跳線（共四根針腳處理增加或減少基頻數字）就能簡化了超頻操作，允許直接從作業系統無縫、精確地調整 BCLK 頻率。而這設計甚至支援在 BIOS 設定中進行更高級的自定義，每次單擊即可更改時脈增量（例如要每次加 1 或更多）！
Direct OC Jumper 設計就在紅框框內這兩組針腳上，超頻玩家們用你的十字起子觸碰就能作動啦！
微星 MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 主機板開箱
馬上來開箱介紹這張微星剛推出的主機板給大家瞧瞧！
主機板的外盒設計如上，清楚的和大家溝通產品採用 AMD X870E 晶片組、支援最新 AMD Ryzen 9000 系列處理器，支援 USB-C 40G、Wi-Fi 7 和 5G LAN，並且是為 Ai PC 準備好的主機板～
取出 ATX 架構的微星 MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 主機板後可以看到其銀白配色真的是相當的好看！而沈重的手感就知道這張主機板用料相當實在！
主機板共配置四個 PCIe Slot，由上至下分別為 PCIe 5.0 x16、PCIe 4.0 x16 slot，以及兩組 PCIe 3.0 x1 slot。此外還有三組 M.2 Slot 並配置三個可輕鬆拆卸的散熱片設計（EZ M.2 Shield Frozr II）
獨有的輔助 PCIe 電源介面為用於 AI 計算和遊戲的 GPU 高功耗需求提供專用電源，確保穩定、高效和持續的性能。
主機板採 2 盎司加厚銅和伺服器級材料製成的 8 層 PCB（伺服器等級），主板背面也是設計的相當有質感！更不用擔心割手的問題～
主機板的後 I/O 設計
這邊介紹一下後 I/O 的設計，最左邊有依序 Clear CMOS 以及 Flash BIOS 按鍵，再來是 HDMI、USB 10Gbps Type-A 和 USB 40Gbps Type-C、兩組 USB 10Gbps Type-A、四組 USB 2.0、5GbE LAN（Realtek 8126 晶片）與USB 10Gbps Type-A 和 USB 20Gbps Type-C、Wi-Fi / Bluetooth Antenna 天線安裝座，Line in 與 Line out 以及 Mic in （7.1 聲道 HD Audio with Audio Boost 5）
可以直接插入安裝 Wi-Fi 天線的「EZ 天線」設計（支援 Wi-Fi 7 與 Bluetooth 5.4)
微星這張主板提供接近「真」Wi-Fi 7 的 5.8 Gbps 資料傳輸速度，最高有 320 MHz 的頻寬！此外還有大獲好評的 Latency Killer，可將記憶體延遲降低 12%，並允許使用者通過專屬的 BIOS 記憶體功能微調性能。
其他重點規格
相當有質感的散熱片設計！
MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 共提供一組 M.2 Gen 5×4、兩組 M.2 Gen4x4 slots；這邊也可以看到有可以輕鬆拆卸散熱片的 M.2 Shield Frozr II 與 EZ PCIe Clip II 設計、附鋼鐵裝甲的第五代 LIGHTNING PCI-E 接口、以及加大的晶片組散熱器的設計，能有效減少灰塵和噪音，並能保持高效的散熱性能。此外其先進的 SMT（表面貼裝技術）PCIE 插槽可減少干擾和電噪聲，完全支援 PCI-E 5.0 訊號。
MSI PCI Express Steel Armor 插槽透過額外的焊點牢固地固定在主機板上，能夠承受重型顯示卡的重量；Steel Armor 可有效屏蔽接觸點，防止電磁干擾。
邊可以看到產品提供 4 組 DIMM DDR5 記憶體插槽，記憶體支援最高可達到 8200+ MT/s 的超頻，此外還有配置四種 Debug 指示燈 以及 FAN、ARGB 等針腳。
採 2 x 8 PIN 處理器供電與強大的散熱片結構設計，厚鍍層 VRM 散熱片 覆蓋上部 MOS 管，有助於散熱。而在上圖右側的加長型散熱片增大了散熱面積，並在高負載下保持效能。
14+2+1 (60A SPS) Power Design
這片主機板採用旗艦級 VRM 設計，14+2+1 相數位供電，可輕鬆釋放強大的性能。結合雙電源介面和 60A 智慧功率級，搭配 7W/mK 導熱墊和額外的電感導熱墊能保所有核心高速運轉時性能穩定。
CPU 支援採用 AM5 腳位的 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器～
「EZ PCIe Release」的設計讓大家只需按一下按鈕即可輕鬆地單手安裝或拆卸顯示卡，不用再擔心弄壞顯卡或是要費心拆卸顯卡的困擾～
配置 Realtek ALC897 Codec 以及四顆發燒級類比音效輸出電容，音效線路有特別遮蔽來提供優質的音效表現！
這篇將以 AMD 最新的高階 Ryzen 9 9900 X3D 以及白色的 v-color 16GB x2 DDR5 8000 記憶體來進行效能測試～
主機板裝在白色的 MONTECH KING 45 PRO 機殼就是美！當然記得水冷系統也最好安裝白色的喔（電供排線露出的影響不大，大家可以自行斟酌，我覺得不用特別購買）～微星自家也有推出美美的白色機殼，例如 MAG PANO 100R PZ WHITE 搭配這張主機板就很讚！
一次就搞定安裝整機零組件與成功讓系統開機運作！這代表這張主機板的相容性很好，電腦 DIY 新手也可以放心去嘗試組裝喔！
BIOS 介面與 X3D
MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 將 BIOS ROM 容量翻倍，從 32MB 提升至64MB，使用戶能夠享受更完整、功能更豐富的 BIOS 介面。即使未來升級到最新的關鍵組件，該主機板也能確保完全相容和穩定的性能。
全新 CLICK BIOS X 設計介面就是簡潔直覺好用！在 EZ 模式下主要可以快速調整 CPU 遊戲加速（開了效能馬上提升立竿見影）、NPU 效能模式、記憶體設定（開 EXPO 就有很好的水準）、微星專家效能設定，以及許多你要看到的系統資訊。
Advanced 模式之超頻功能設定設計如上，無論是 CPU 和記憶體與電壓部分都有很多可以調整的地方～
在「OVerclocking」超頻功能中，可以將 OC Explore 與 X3D 功能模式給開啟～
此外像是硬體偵測的功能也很實用，可以自行決定各個風扇與水冷系統的轉速
效能測試
測試平台資訊：
處理器：AMD Ryzen 9 9900X3D 顯示卡：無安裝（使用 Ryzen 9 9900X3D 內顯） 處理器散熱系統： 360 水冷系統（360mm） 電源供應器：1000W 作業系統：WINDOWS 11 專業版 24H2
智慧、快速、個人化的「MSI Center」軟體中可以隨時掌握系統運作狀態，包含處理器使用率、時脈，以及當前溫度～
首先用 CPU-Z 來檢測處理器資訊；可以看到 AMD Ryzen 9 9900X3D 最大功耗是 120W、採 4 nm 製程；為 12 核心、24 執行緒。
透過 Direct OC Jumper，我們不用離開 Windows 作業系統，就能將基頻 100 加一改成 101 MHz（上圖顯示為 100.99 MHz，原本為 99.84 MHz）
從 AIDA 64 也能看到基頻已調高到 101 MHz
回到 BIOS EZMODE 檢視可以發現，因為倍頻不變，所以時脈可以從原本的 4.4GHz 提升到 4.44 GHz 囉！
這是沒有基頻 OC 到 101MHz （即基頻 100MHz）的 CPU-Z 成績，單執行緒分數為 806.6，多執行緒則是來到 12478 的高分
這是有提升 基頻 OC 到 101MHz 的 CPU-Z 跑分成績，單執行緒分數為 857.7，多執行緒則是來到 13033.3 的高分～兩個分數表現都是我們目前接觸所有 X870/X870E 的主板中最優異的喔！
由此可見，簡單的小超頻一下，讓處理器時脈提升效能表現也是很有感的呢！不過超頻還是有其風險性，在此建議有熟悉超頻經驗的人再來「玩」，超過頭可能就無法順利開機，這時重置 BIOS 設定即可。另外超頻時溫度一定會增加，這時請隨時注意你的處理器溫度數據是否在可控安全範圍內。
在 CPU Profile 測試中，最大執行緒分數來到 14011 的高分！
在 Geekbench 6 處理器跑分測試中，單核心獲得 3174 分，多核心則是來到 21311 分～
透過 CINEBENCH 2024 做「3D 渲染」測試，單核心來到 127 pts，而多核心則是來到 1859 pts；也是成績表現最好的主機板喔！
最後有 PCMARK 10 作為系統效能測試依據，沒有上顯卡的成績來到六千多分，表現真的亮眼！加了好的顯卡就能輕鬆破萬分喔！
主機板使用心得總結
微星這張 MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI 主機板除了擁有高顏值設計外，許多零組件的擴充性、速度與規格都是非常頂！除了可以輕鬆開 EXPO 免手動調整記憶體參數，輕鬆獲得最佳的效能表現外，還有遊戲玩家不容錯過的 X3D 功能來提升遊戲效能。
此外我們都沒有做其它的超頻調教，也就是說就算您是電腦 DIY 新手，也可以輕鬆完成最新 AMD 個人電腦平台的安裝任務喔！對了，如果要玩遊戲時，可以進 BIOS 把 X3D 開啟來獲得最佳遊戲表現（反之就關閉，對於多工環境表現會比較好）。
這篇文章 雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G 最早出現於 電腦DIY。
