雪的祝詞（組詩）／閆相達

閆相達

奉獻讓雪原上所有腳印

開始返程，通往萬家燈火的轍痕

最樸素，也最美好

花苞都在練習雪的祝詞

原來凍僵的北方

一直等在某個院門外

草籽、麻雀、守夜的狗

共同贈予我們的寒暄

是呀，奉獻！荒蕪都學會了簽名

請你夢見自己鞠躬的弧度

大雪簽發出入境許可

允許每只倦鳥以候鳥的名義

提前飛往開花的節氣

鞭炮與紅骨朵抱成解凍的繩結

在年關的隘口，所有纏繞

都獲得向上的赦免

看山看水的人突然發現：

自己也是故土長出的一株植物

風物將在書脊裏繼續生長

大雪紛飛時故鄉的天空

用最乾淨的橡皮

擦去所有紛擾和惆悵

◆雪原的腳印

雪原平鋪直敘

素過村口無字石碑

對於風而言，糊窗戶的糙紙

與霧霾的陰沉都是一吹即散的

將與澄澈落為同一層薄薄的灰塵

——像狗尾巴草那丁點黃茬兒一樣

也應該被一掃而盡了！

風應該把一切吹皺又撫平

土坷垃凍裂也會復原，未完待續

烏鴉早已編造出祥瑞的理由

這雪原有一種復原的魔法

誰的棉鞋印子陷下去，風輕而易舉便能

舔平了。因此總有人造訪我們的故鄉

腳印子歪歪扭扭排到天邊

譬如蜿蜒而來，等兒孫回家的老漢

等臘月二十三的麻糖粘住灶王爺的嘴

等灶王爺抿嘴一笑

這白茫茫的碑就該刻上團圓兩個字了