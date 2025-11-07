雪碧嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」
娛樂中心／綜合報導
31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在失聯多日後被發現陳屍吉隆坡高檔酒店房內，事件震驚兩地社群。隨著案情進展，大馬警方將案件轉列「謀殺罪」偵辦，並對創作歌手黃明志發布通緝，黃明志已於5日凌晨在律師陪同下投案。謝侑芯生前好友雪碧（本名黃聖倫）近來頻頻替她發聲，稍早更在社群曝光兩人拍攝的短影音，感性直言「好懷念」。
雪碧（左）與謝侑芯（右）交情甚好。（圖／翻攝「sprite0719ss」Threads）
雪碧今（7日）於社群平台分享與謝侑芯生前拍攝的影片，畫面中兩人超嗨打鬧，還作勢「假摔」搞笑互動，片段上方寫著：「長得再美，也沒人敢搭訕的原因」。她在貼文中寫下：「侑芯，懷念以前我們一起瘋狂的日子，你就是那麼真，不假掰。」字句間滿是懷念。面對外界質疑與謾罵，雪碧也在另一篇貼文曬出自拍反擊。她身穿黑色帽T、鏡中倒影僅著內衣褲，以強烈畫面表達憤怒，並寫下：「在這一切的荒謬裡，大家都被記者跟酸民牽著走！講實話你們還不願意聽，演戲的是瘋子，看戲的是傻子」。
雪碧今（7日）於社群平台分享與謝侑芯生前拍攝的影片，畫面中兩人超嗨打鬧，還作勢「假摔」搞笑互動。（圖／翻攝「sprite0719ss」Threads）
事實上，自謝侑芯離世以來，雪碧多次在社群平台為好友發聲，但屢遭網友批評「蹭熱度」。昨日黃明志投案後，她公開與謝侑芯及黃明志的對話截圖，強調自己與謝侑芯幾乎兩三天就會聯絡、互相傾訴，而與黃明志僅是一般工作關係，「警方會釐清真相，我相信最後一定會還我清白。」她同時呼籲外界：「罵我可以，但請不要再攻擊已經走了的人。」
面對外界質疑與謾罵，雪碧也在另一篇貼文曬出自拍反擊。（圖／翻攝「sprite0719ss」Threads）
原文出處：雪碧氣嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」痛：一起瘋狂
