雪碧怒了！痛斥黃明志「字字不提逝者」博流量 重話詛咒：芯會去索命

黃明志擁毒案開庭，大馬檢方將最初指控持有「疑似搖頭丸」的藍色小藥丸，正式改為持有「冰毒」。若罪名成立，黃明志恐面臨5年以下有期徒刑或10萬令吉（約台幣77萬元）罰款。翻攝FB＠Namewee 黃明志

馬來西亞籍歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，案情持續延燒。昨（19）日黃明志針對「擁毒案」首度開庭，面對檢方追加的冰毒及壯陽藥控訴，他採取全盤不認罪的強硬立場。此舉引發謝侑芯生前閨密「雪碧」（方祺媛）極度不滿，深夜在臉書發文怒轟黃明志「字字不提逝者」，甚至詛咒他午夜夢到好友來索命，雙方隔空火藥味十足。

藍色小藥丸被指含有冰毒 黃明志諷：像安眠藥含咖啡因

根據《中國報》報導，檢方在庭上將最初指控持有「疑似搖頭丸」的藍色小藥丸，正式改為持有「冰毒」。若罪名成立，黃明志恐面臨5年以下有期徒刑或10萬令吉（約台幣77萬元）罰款。

黃明志隨即在臉書發出黑底白字自嘲，強調壯陽藥裡含冰毒的邏輯十分荒謬，直言：「這就像止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡有咖啡因。」並強調自己的尿液檢驗結果並無相關成分，官司尚未正式開打，接下來會努力加油。

檢方追加持有壯陽藥罪名 列馬來西亞傳統禁藥最高關5年

除了冰毒指控，檢方更追加一項持有俗稱威而鋼的「西地那非」控訴。由於該藥物在馬來西亞被列為傳統禁藥，必須在醫生監督下服食，若非法持有罪名成立，將面臨5萬元令吉（約新台幣38萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑。

黃明志在庭上堅稱清白，認為外界相信這種新聞非常離譜，律師團隊也將針對這兩項指控進行強力辯護，全案預計將於3月5日再度開庭審理。

雪碧痛斥神扯做新聞流量 怒咒：別夢到芯來索命

對於黃明志頻頻發文自清，謝侑芯好友雪碧難掩怒火。她在社群轉貼黃明志的貼文並開嗆：「真的神扯，在馬來西亞一條人命沒了，就這樣帶過。」她痛批黃明志至今仍在操作新聞流量，全文只顧著自嘲藥物的事，對逝世的好友卻隻字未提。

雪碧發文痛斥黃明志為自己撇清卻不提謝侑芯。翻攝FB＠真雪碧 無雙ss

雪碧語氣激動地嘲諷黃明志是「鬼才真是鬼才」，更重話表示：「希望你午夜夢裡，不要夢到芯來索命！」字裡行間充滿對好友離世卻無人負責的悲憤。

吸毒案已獲判無罪釋放 擁毒案將成3月開庭焦點

黃明志在去年12月22日已因尿檢呈陰性反應，獲判吸毒案無罪並當庭釋放。如今案件重心轉移至「擁毒」部分，馬來西亞司法單位正嚴格釐清藍色藥丸的成分來源。儘管黃明志強調自己並未濫用，但隨著檢方起訴罪名日益沉重，這場涉及人命案與毒品糾紛的跨國官司，已讓黃明志的演藝事業還有一道難關要過。

雪碧痛斥黃明志。翻攝FB＠真雪碧無雙ss

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



