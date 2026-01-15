雪碧才自爆整形失敗！再赴上海動刀「告別12年假鼻」震撼畫面流出

娛樂中心／綜合報導

網紅「雪碧」（方祺媛）向來不避諱談論整形經歷，全身上下幾乎都動過刀，包括額頭、鼻子、眼睛和下巴，歷年來累計花費數百萬元。今（15）日她再透露前往上海手術，正式揮別陪伴自己12年的「超假鼻子」，並於社群平台分享手術成果，驚人畫面也曝光。

雪碧整形資歷豐富。（圖／翻攝自雪碧IG）

雪碧表示，手術於昨日下午1點開始，歷時約4個小時，直到傍晚5點才結束。畫面中，只見她躺在病床上，鼻樑貼著紗布，鼻內也插著引流管。她坦言傷口相當疼痛，但是「先忍痛變醜，才會變美」，展現改變外型的堅定決心。

雪碧分享術後成果。（圖／翻攝自雪碧IG）

雪碧分享術後成果。（圖／翻攝自雪碧IG）

事實上，雪碧去年曾坦承整形失敗，眼睛一度無法完全閉合，花費8個月才恢復正常。如今她表示，先前在上海進行雙眼皮及臉部抽脂手術，效果相當好，因此相隔1個月，再度前往當地接受肋骨鼻與鼻中高手術。術後她頻頻對著鏡頭檢視外貌，似乎相當滿意成果。

