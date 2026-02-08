雪碧控遭海關「強翻裸照、關小黑屋」！新加坡證實拒絕入境

娛樂中心／周希雯報導

「情色教主」雪碧（方祺媛）以火辣形象走紅，不過她日前前往新加坡時遭海關攔下，不僅手機裡大尺度照片全被看光、被帶去「小黑屋」睡一晚，最終還慘遭遣返，令她氣喊「覺得自尊心被狠狠踩在地上！」時隔多天，如今新加坡移民與關卡局證實有此事，但強調是雪碧「不符合獲發訪問准證的條件」才將其遣返，更多內幕也隨之曝光。

雪碧以大尺度風格著稱。（圖／翻攝「真雪碧 無雙ss」臉書）

遭男海關看手機！雪碧：很多影片幾乎全裸

雪碧先前透露，去年受當地友人邀請到新加坡看F1賽事，過海關時還沒刷護照就被拉到旁邊，接著男性海關開始翻行李箱，「很多內在美也被翻出來」，還直接拿她手機看照片、對話記錄，「大家知道我有在經營第三方平台，也有在拍寫真照，所以很多個人性感照影片幾乎全裸，有沒有發佈的工作照都還在手機裡」。事後她追問原因，海關只稱「我們不能跟你講原因，但我們認定你不能進新加坡」，最終她在機場待了1天後被遣返台灣。

雪碧控海關「強翻手機裸照、關小黑屋」！新加坡證實拒絕入境：不是理所當然

雪碧遭新加坡海關遣返。（圖／翻攝「真雪碧 無雙ss」臉書）

小黑屋內幕！雪碧控海關：態度不像對待遊客

雪碧還公開「小黑屋」內幕，她指控新加坡海關態度強硬，根本不像對待遊客，說要吃感冒藥也被拒絕，幸好1名華人幫她說話才能拿藥，「他們規定房間裡面要一直開著燈，手機也是被沒收，還有手機鏡頭全部被貼，要用只有幾個小時，只能在一個4坪的空間只能坐在地板上，然後再上交」。雪碧感嘆，當時陷入嚴重的自我懷疑，不知道做錯什麼，「而我願意陳述這段過程，因為我根本沒有犯罪，如果有跟我同樣遭遇的，看到這篇應該也會欣慰一點」。

證實遣返雪碧！新加坡當局：外國人入境非理所當然

時隔多天，新加坡當局也做出回應。據當地媒體《8視界新聞》報導，新加坡移民與關卡局已注意到相關報導，證實曾拒絕雪碧入境。雪碧去年9月29日抵達新加坡，入境時被移民局人員要求進行進一步檢查，包括面談和檢查行李，「經評估，她不符合獲發訪問準證的條件，因此被拒絕入境新加坡」。當局也重申，外國人入境新加坡並非1項權利、也非自動獲準，每一名訪客的入境申請都是根據其具體情況進行評估，而相關評估在訪客入境時，由關卡人員做出判斷和決定，重申外國人入境我國並非理所當然。

