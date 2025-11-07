雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元
昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」
雪碧指出，富商圈內流傳著「包養價目表」，開價從50萬起跳，「有老闆說，那點錢對他們來說就像零錢，50萬不行就加到70萬、100萬，每個人都有自己的價格。」她更爆料，有人根本不用開口喊價，只要送上幾十萬精品包，就能輕鬆「收編」成女朋友。
雪碧也不諱言，有些啦啦隊在她面前裝清高，但一遇見老闆立刻嬌羞撒嬌、主動貼靠，「那是最笨的做法」。她強調自己也會出席應酬，但靠的是頭腦與高情商，而非身體。「重點是老闆把你當朋友，還是當應酬妹。」儘管雪碧言之鑿鑿，但她的過往也曾掀起風波。2019年，她與已婚企業家郭柏均爆出婚外情，甚至未婚生女，當時正宮林咚咚憤而提告，最後獲得45萬元賠償。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被翻出 群組訊息曝光：新加坡花場保底6萬元起
荒唐黃明志／黃明志捲謝侑芯案扯出「最強奶媽、最強AV」 台灣火辣網紅發聲一次看
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
其他人也在看
雪碧爆啦啦隊員黑幕！PO文稱富商圈「包養價目表」流傳：職業成豪門跳板
（記者洪承恩／綜合報導）網紅雪碧近日再次談及啦啦隊圈內狀況，指出有少部分成員並非單純以表演為主，而是把啦啦隊身 […]引新聞 ・ 1 天前
57歲男包養女星「半年砸光千萬退休金」 趁開房捅頸3刀殺了她
日本一名57歲男子石川晃自退休之後，便開始透過約會網站尋找對象，豈料，他為了包養一名24歲女偶像花光所有退休金，然而女方還要求他去賺錢，讓他憤而起殺心，如今他被法院判處16年有期徒刑。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
2025台北國際金融博覽會 玉山銀秀金融創新科技三亮點
「2025台北國際金融博覽會」7日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashmallow跨國無卡提款、生成式AI、圖資料(Graph)技術防詐」。透過互動式體驗與創新科技結合，提供暖心金融服務，歡迎民眾11月7日至9日蒞臨參觀瞭解玉山多元智能應用的金融服務。工商時報 ・ 2 小時前
「金鐘影帝」陳亞蘭宣布新身份 捐6位數善款助花蓮
「金鐘影帝」陳亞蘭宣布新身份 捐6位數善款助花蓮EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
泫雅「唱一半暈倒」被工作人員抱下台 5天前才開心宣布減重10公斤
南韓女星泫雅（HyunA）今晚在Waterbomb音樂節澳門場演唱〈Bubble Pop!〉時突然暈倒台上，保安迅速抱她下台，引發粉絲擔憂。僅5天前，她才興奮分享減重10公斤成果，從50多公斤降至49公斤，引發粉絲擔憂，擔心她是否因為體重劇烈變化影響健康。鏡報 ・ 9 小時前
中職／剛率樂天桃猿奪下總冠軍！古久保健二震撼卸任一軍總教練 球團：感謝4年來的貢獻
[FTNN新聞網]運動中心／綜合報導樂天桃猿RakutenMonkeys今（9）日剛結束亞洲職棒交流賽，未料球團在賽後突拋震撼彈宣布，剛率領桃猿拿下台灣大賽總冠軍的古久...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
雪碧爆啦啦隊黑幕！稱富商圈流傳50萬起跳「包養價目表」
娛樂中心／徐詩詠報導近期因「護理女神」謝侑芯命案及歌手黃明志涉毒案意外成為媒體焦點的網紅雪碧，過往爆料也意外被重新挖出。她在今年6月公開點名，稱啦啦隊界有「老鼠屎」，把這份職業當作跳板。雪碧不諱言指出，富商圈內流傳一份啦啦隊女孩的「包養價目表」，金額從50萬起跳。民視 ・ 1 天前
獨家／賓賓哥告圤智雨！軍師直播揭筆錄內容 樹林分局嚴正駁斥
知名網紅賓賓哥，因接連遭到前員工爆料，導致網路聲量大跌，憤而對另名網紅圤智雨提出妨害秘密及妨害名譽等告訴，近日賓賓哥軍師「附庸風雅的獅子」在直播時大談筆錄內容，甚至影射圤智雨已供出小幫手身分，試圖操控輿論風向，對此，樹林分局表示，此人並未來過本分局，亦無人與他熟識，警方基於偵查不公開原則，更不可能向任何人透露筆錄內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了
「護理系女神」謝侑芯赴馬來西亞工作卻在當地驟逝，不只牽扯到歌手黃明志，就連同為網紅的閨蜜雪碧也被認為是介紹者，對此，雪碧發聲否認，然而，面對自己再度躍上新聞版面，雪碧也忍不住在社群中寫下心聲，蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
物業不幹了！控住戶欠繳管理費逾5千萬 清潔人員拿不到薪水罷工出走
「我司將於2025年12月31日24時起，正式停止對小區的物業服務，並完成人員撤場。」中國杭州一處社區管理公司發布聲明，指出由於持續支出費用維護社區環境，又管理費收繳率過低，導致長期處於嚴重虧損狀態；對此杭州市相關部門表示，原物業撤場前需完成下任管理公司選聘，保障住戶基本生活秩序。鏡報 ・ 1 天前
被爆赴泰暗黑旅遊吃重鹹！黃明志偏愛第三性 經紀人首發聲揭「他私生活癖好」真相
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中。本刊日前獨家揭露黃明志特別偏好消費第三性風俗業者等。對此，黃明志經紀人首發聲，嚴正駁斥，並揭黃明志私生活愛好。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 22 小時前
雪碧遭爆當仲介！介紹女模「新加坡花場工作」保底6萬包住宿
近日，網紅雪碧因好友謝侑芯離世而頻頻登上新聞版面，甚至遭爆她是介紹謝侑芯前往大馬的人。不過日前雪碧現身受訪，表示好友不可能去做伴遊，還在社群媒體上發布兩人生前同框的影片，寫下「懷念以前瘋狂的日子」，表達對好友的思念之情。不過雪碧又遭週刊報導指出，可能涉及仲介工作，介紹人前往新加坡「花場」工作，她也在IG做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 17 小時前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 10 小時前
陶晶瑩評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」
陶晶瑩近日在節目中針對范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊發表看法，她直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」不認同以婚姻瑣事作為出軌藉口。不過，陶晶瑩同時也對范姜彥豐日前在直播中「喝小王粿果綠」的舉動提出質疑，認為這樣的畫面容易被解讀為「消費婚姻」，恐怕對形象造成反效果。自由時報 ・ 1 天前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
甩鍋技能點滿！ 心機貓闖禍後狂指狗狗「都是牠幹的」 激動模樣網笑：快開口說話了
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛孩的世界比人類還戲劇化，有時候牠們的反應簡直就像拍電影一樣生動。近日，有網友分享了一則影片，只見家中一隻小貓...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
吳亦凡被關4年爆「獄中身亡」！傳拒絕進食健康狀況急速下滑
（記者洪承恩／綜合報導）前EXO成員吳亦凡因性侵案於2021年被判刑13年入獄，近日卻在大陸網路上瘋傳「疑似在 […]引新聞 ・ 15 小時前