雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元

雪碧（左一）孩子的「精主」，是她過去所屬女團「Juccy」的幕後老闆、有3個小孩的人夫郭柏均。（資料照）

昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」

雪碧指出，富商圈內流傳著「包養價目表」，開價從50萬起跳，「有老闆說，那點錢對他們來說就像零錢，50萬不行就加到70萬、100萬，每個人都有自己的價格。」她更爆料，有人根本不用開口喊價，只要送上幾十萬精品包，就能輕鬆「收編」成女朋友。

雪碧也不諱言，有些啦啦隊在她面前裝清高，但一遇見老闆立刻嬌羞撒嬌、主動貼靠，「那是最笨的做法」。她強調自己也會出席應酬，但靠的是頭腦與高情商，而非身體。「重點是老闆把你當朋友，還是當應酬妹。」儘管雪碧言之鑿鑿，但她的過往也曾掀起風波。2019年，她與已婚企業家郭柏均爆出婚外情，甚至未婚生女，當時正宮林咚咚憤而提告，最後獲得45萬元賠償。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

