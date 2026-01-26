雪碧整形最新近照曝光！術後10天拆線 告別12年假鼻子「有點上岸了」
「情色教主」雪碧日前透過社群平台分享自己赴上海進行整形手術，正式揮別陪伴她12年的假鼻子，昨（25日）她再度在Threads發文，曬出術後第10天的最新自拍照，公開拆線、拆鼻板後的真實狀態，貼文曝光後再度掀起網友討論。
赴上海動刀告別12年假鼻子 雪碧再曬術後真實狀態
雪碧大方分享近距離特寫照，並向粉絲喊話：「知道大家都很期待。」她透露這正是術後10天剛拆線跟鼻板的樣子，坦言目前鼻型仍在腫脹期，照片中的狀態並非最終成果，不過整體恢復狀況已讓她感到相當安心，甚至形容心情就像歷經一段波折後，「終於有點上岸的感覺。」
對於整形後的恢復過程，雪碧也說明，目前看到的只是階段性成果，隨著傷口癒合與組織修復，鼻子在消腫後會逐漸變細，高度也會再稍微下降。她強調，鼻型重塑需要時間慢慢雕琢，通常得經歷3個月、6個月，甚至1年才會完全定型。
此外，雪碧也特別提醒粉絲，術後保養同樣關鍵，包括貼膠帶防止疤痕增生，以及做好鼻孔清潔都不可馬虎。
