雪碧整形眼留後遺症！她哀喊「像被針插」慘況曝光

百萬網紅「雪碧」（方祺媛），擁有精緻神顏與火辣身材，圈粉無數，被封為「情色教主」。儘管她外表亮麗、追求者眾多，感情路卻十分坎坷。近日因好友謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，雪碧多次在社群上為好友發聲，引發外界關注。此外，在臉上花費上千萬的動刀的雪碧，近日在臉書發文坦言，眼睛整形後留下的後遺症，「像針插眼睛裡」，讓她開始已經受不了。





雪碧的眼睛因整形留下後遺症，她形容疼痛感就像針插在眼睛裡一樣。（圖／翻攝自雪碧臉書）

雪碧近日在臉書發文表示，從整形過的眼睛，留下了後遺症，最近她眼睛的乾眼症角膜潰瘍破皮，經常跑珍所找眼科醫生拿藥，且不能長期戴隱形眼鏡也不能化妝。她坦言這種眼睛的痛，「就像有針插在你的眼睛裡面」，讓她直呼「真的開始已經受不了」。貼文曝光後，也引來不少網友關心「我上次也是看到有人因為整眼睛，眼睛閉不起來，他睡覺的時候戴眼罩，你可以試看看喔」、「看了好心疼妳…希望你快點好起來」、「眼睛多點含玻尿酸的人工涙液會好一點」、「保重身體」。

雪碧過去在節目上公開清純素顏照，引發網友熱議。（圖／翻攝自YT頻道@《辣個女生》、Threads@sprite0719ss）

事實上，雪碧從不避諱自己是「人工美女」，自18歲開始就迷戀上整形。她全身上下幾乎都動過刀，包括額頭、鼻子、眼睛、下巴等部位，手術次數多到難以計算。她本人過去也曾公開自己在整形上花費高達近千萬元，項目包含墊額頭2次、雙眼皮5次、鼻子4次、下巴2次，還有抽脂補臉5次、全身抽脂6次，甚至還進行過抽脂肪墊胸、雕塑臀部等改造工程。此外，先前才因提眼瞼肌手術過度，導致睡覺無法完全閉眼的她，花了8個月的治療才復原。

雪碧曾大方坦言自己整很多地方，將近花費近千萬元動刀。（圖／翻攝自IG@sprite0719ss）









