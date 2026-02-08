雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因

網紅「情色教主」雪碧（本名方祺媛）先前在新加坡被遣返。翻攝IG@sprite0719ss

網紅「情色教主」雪碧（本名方祺媛）日前透露，她去年9月底受邀前往新加坡觀賞 F1 賽車時，飛機剛落地便遭當地移民與關卡局（ICA）攔查，隨後被關進俗稱「小黑屋」的審查室並遣返。新加坡官方於6日證實確有此事，強調方女經評估後「不符合獲發訪問准證的條件」，並重申外國人入境新加坡並非理所當然權利，皆須依個案審核。

遭扣押手機翻看OnlyFans私密照 雪碧崩潰

雪碧先前還原當時情景，透露在準備入境時僅因與海關對到眼，就立刻被帶走，「護照都還沒拿出來就被抓了，整個人完全傻眼。」她控訴當時隨身手機遭到扣押，執法人員強行翻看她存放在OnlyFans平台的性感照片與全裸寫真，即便她多次表達反對仍無濟於事，行李箱內的私密衣物也全被翻出。她形容審查室內大多是亞洲面孔。

雪碧形象性感，卻疑似因此被遣返。翻攝雪碧臉書

50人擠百坪「小黑屋」過夜 自付看管費引發心理創傷

雪碧透露，當晚她被迫睡在審查室的行軍床上，空間內擠滿了50多名各國旅客，且旅客還需自付住宿看管費及回程機票，這次遭遇對她造成嚴重的心理陰影，回台後出現惡夢連連、自律神經失調及手抖失眠等症狀，甚至需要就醫服藥控制。她無奈表示，過去曾因交過新加坡男友而頻繁往返，這次卻莫名被拒，即便找律師也查不出具體原因。

星國移民局回應 拒絕入境有理

針對此爭議，新加坡移民局透過當地媒體《8視界新聞》做出正式回應，證實雪碧於去年9月29日抵台接受進一步檢查，包括面談與行李查驗，最終評估其不符入境要求而予以拒絕。當局強調，每一位訪客的入境申請都會根據具體情況評估，旅客必須符合要求並可能接受額外查驗，重申對邊境管制的嚴謹立場。



