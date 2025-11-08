雪碧曬謝侑芯私下影片「玩到倒地」 網：這種路上看到都閃開
護理女神謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當地警方將其列為謀殺案辦理中，而歌手黃明志已經投案。謝侑芯好友「雪碧」方祺媛先前曬影片自清沒有做仲介邀對方出國工作，昨(7日)又曬出和謝侑芯私下玩鬧笑到倒地影片，讚謝侑芯生前個性好相處又真實，希望下輩子再當好姐妹。
雪碧昨曬出和謝侑芯生前錄的影片，說：「侑芯懷念以前我們一起瘋狂的日子，你就是這麼真的人，不假掰」，影片上還逗趣寫：「這就是長得再美，沒人敢搭訕的原因了」，可見兩人在街上笑到崩潰倒地，還多次腿軟，另一人接著拉一人起來繼續走，相當搞笑。
網友說：「她力氣不小欸，怎麼常常能把妳拉倒」、「每次回憶以前影片，都會想著她。雪碧加油，希望她下輩子能夠遇見你」、「只要一直懷念她就會一直存在在你的回憶裡」、「這影片要珍藏一下」、「阿芯就是個瘋面仔」、「這種在路上遇到真的會閃開...」。
而據《鏡週刊》報導，雪碧先前強調「大家揣測是我介紹（謝侑芯）過去的，真的是一派胡言」，有模特兒爆料雪碧曾在群組貼徵人訊息，說：「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引來外界遐想，今稍早雪碧發文寫下：「be yourself！」看似懶理外界傳聞。
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
其他人也在看
閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了
「護理系女神」謝侑芯赴馬來西亞工作卻在當地驟逝，不只牽扯到歌手黃明志，就連同為網紅的閨蜜雪碧也被認為是介紹者，對此，雪碧發聲否認，然而，面對自己再度躍上新聞版面，雪碧也忍不住在社群中寫下心聲，蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
雪碧爆啦啦隊黑幕！稱富商圈流傳50萬起跳「包養價目表」
娛樂中心／徐詩詠報導近期因「護理女神」謝侑芯命案及歌手黃明志涉毒案意外成為媒體焦點的網紅雪碧，過往爆料也意外被重新挖出。她在今年6月公開點名，稱啦啦隊界有「老鼠屎」，把這份職業當作跳板。雪碧不諱言指出，富商圈內流傳一份啦啦隊女孩的「包養價目表」，金額從50萬起跳。民視 ・ 13 小時前
雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被翻出 群組訊息曝光：新加坡花場保底6萬元起
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞不幸身亡，消息震驚台馬二地。當地警方在現場搜出疑似毒品，全案目前正朝命案方向調查。由於馬來西亞歌手黃明志被指涉入其中，案件也引起外界高度關注。事發後，有傳言指出，謝侑芯是由網紅「雪碧」介紹前往馬來西亞，消息一出讓雪碧過去曾被指仲介女模赴新馬「花場」工作的往事再度被翻出。根據部分模特兒回憶，雪碧曾在模特兒群組張貼徵人訊息，內容提及「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引發討論。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
雪碧嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」
娛樂中心／綜合報導31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在失聯多日後被發現陳屍吉隆坡高檔酒店房內，事件震驚兩地社群。隨著案情進展，大馬警方將案件轉列「謀殺罪」偵辦，並對創作歌手黃明志發布通緝，黃明志已於5日凌晨在律師陪同下投案。謝侑芯生前好友雪碧近來頻頻替她發聲，稍早更在社群曝光兩人拍攝的短影音，感性直言「好懷念」。民視 ・ 1 天前
雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」！徵才訊息一次看
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，他也在被通緝逃亡數小時後前往到警局投案，案件引發台馬兩國關注，如今則有傳言指出，謝侑芯會去馬來西亞全是因為好友「雪碧」介紹，雪碧也被爆出曾仲介女模赴新馬「花場」工作，甚至還在群組貼出徵人訊息，強調「保底6萬元起」。民視 ・ 13 小時前
陶晶瑩批粿粿外遇王子「呷人夠夠」 直言「調情留言」看不下去
女星陶晶瑩近日在Podcast節目《陶色新聞》中與資深媒體人吳小帽談論時事，近期演藝圈范姜彥豐指控妻子粿粿外遇王子一事自然是最熱門的話題之一，兩人也針對此事分享了自己的看法。鏡報 ・ 1 天前
赴日旅遊前夕 台女突拋「這理由」放鳥他！達人給2建議：還有時間
一名男網友近期在Threads上分享，原本和女性友人說好要一起去日本旅遊，不過就在出發前夕，女性友人突稱無法同行，原因竟是交到新男友。旅日達人林氏璧特別給該名男網友2個建議，也稱讚該網友排的行程其實還不錯。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
前信徒退教遭惡咒！ 淚揭教主陳金龍靈界暴力｜#鏡新聞
新興宗教「宇宙彌勒皇教」遭檢舉，組秘密群組詛咒他人，包含藍綠營政治人物，甚至連輝達執行長黃仁勳也在名單內。今天(11/8)又有一名前信徒出面控訴，表示追隨教主陳金龍十五年，購買的法器與藝術品高達上千萬。如今想退教，竟然也被詛咒，讓他難以接受。然而話題延燒第二天，陳金龍仍然神隱，不願對外回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
黃仁勳抵台南 明天確定出席台積電運動會
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日真的來台南了！他約於14時20分抵達台南航空站。他受訪表示，現在生意非常蓬勃，所以特別來鼓勵台積電的好朋友們。他說，自己會在台南待5...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 11 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 14 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 7 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前