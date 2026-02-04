雪碧淚控遭「警察硬看裸照」！曝星國「小黑屋」恐怖經歷

娛樂中心／張予柔報導



雪碧（方祺媛）以火辣形象走紅被封為「情色教主」，憑藉魔鬼身材與精緻臉蛋備受關注，直率作風加上不時放送大尺度辣照，吸引破百萬人追蹤。近日她回憶，去年十月初在受新加坡友人邀請前往觀賞F1賽車比賽時，飛機才剛落地，她甚至還沒拿出護照，就被新加坡海關點名帶走。雪碧表示，她當下完全傻住，什麼都沒做就被帶進所謂的「小黑屋」。





雪碧淚控遭「警察硬看裸照」！曝新加坡「小黑屋」恐怖經歷：自尊心被踩地上

雪碧回憶被帶入新加坡機場小黑屋受審，手機裡面全裸寫真及性感照片全都被看光，海關最終僅以「主觀認定」遭遣返，住宿與回程費還要自理。（圖／翻攝自IG＠sprite0719ss）

根據《鏡週刊》報導，雪碧描述自己被帶進去小黑屋的經過，表示裡面聚集了大量台灣、中國與印度旅客，但幾乎看不到西方面孔。她的手機也被警方扣留，裡面全裸寫真及OnlyFans的性感照片，全都被看光，即便她多次要求停止，對方仍未理會。最讓她難接受的是，海關最後僅以「主觀認定」為由將她遣返，未提供任何說明。她在小黑屋的行軍床上度過一夜，與50多名旅客擠在百坪空間，還要自己付住宿及看管費，回程機票也要自己補買。

雪碧淚控遭「警察硬看裸照」！曝新加坡「小黑屋」恐怖經歷：自尊心被踩地上

雪碧曾頻繁往返新加坡，但從未遭拒絕入境，前男友協助求助律師查詢原因仍沒有結果。（圖／翻攝自IG＠sprite0719ss）

雪碧透露，自己曾與新加坡男友交往，頻繁往返新加坡，但之前從沒遇過入境問題。事發後，前男友協助她尋求律師查詢原因，但始終查無結果。她坦言，若未來再次前往新加坡，可能需要花費更多時間申請入境手續，甚至半開玩笑地表示「可能只能嫁給新加坡男生了」。

雪碧淚控遭「警察硬看裸照」！曝新加坡「小黑屋」恐怖經歷：自尊心被踩地上

雪碧坦言，返台後心理受創，長期失眠與手抖，直到整形手術後心情才好轉，她表示是否因OnlyFans遭拒入境仍不得而知。（圖／翻攝自IG＠sprite0719ss）

這起事件對她心理造成不小打擊，返台後出現長期惡夢、自律神經失調、手抖、失眠等症狀，她直言「覺得自尊心被狠狠踩在地上，整個人像魂不見了一樣」。雪碧表示，直到去年十二月赴上海整形手術，回來看到自己變美後，心情才逐漸好轉。至於是否因經營OnlyFans而遭拒入境，她也無從得知。雪碧透露，雖然平台接受限制級內容，她自己僅分享性感照片，如果認真經營，月收入可達新台幣六位數。













